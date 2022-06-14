毕业换新季：618购物指南请收好

作者：毛毛

【天极网手机频道】高考顺利结束，迎来的将是这一届孩子最快乐的暑假。有不少孩子已经制定好旅游计划，也有不少孩子打算兼职给自己买一份毕业礼物，例如智能手机。学生对于智能手机的要求并不是很高，所以很有可能手机已经用了一两年，甚至是陪自己度过了整个高中时光。正值618期间，电子产品大优惠，下面这份购物指南请收好。

OPPO Reno8 Pro+

作为OPPO手机销量主力的Reno系列机型，Reno8系列延续前作的热销势头，在首销中开售十分钟线上全网销售额便破亿。全渠道销量对比上代同期再创新高，助力Reno全系列产品销量较去年同期增长133%，为OPPO 618带来了开门红。

OPPO Reno8系列全系的直角中框设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个曲线。基于星钻工艺，Reno8系列上呈现出幻彩般的渐变，色彩如光影般流动;航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹。配色上，OPPO Reno8拥有清爽的“晴空蓝”、迷人的“微醺”以及充满质感的“夜游黑”;OPPO Reno8 Pro拥有Reno8同款“微醺”和“夜游黑”以及怦然心动的“邂逅蓝”;OPPO Reno8 Pro+则拥有清澈的“逍遥青”、轻盈的“漫游灰”、经典的“暗涌黑”。 每一款颜色都让人“上头”。

作为OPPO开启手机影像新纪元的核心，马里亚纳X芯片每秒钟能够处理大量的图像信息，可显著增强手机的影像体验。配合双平台旗舰SoC、OPPO双定制影像传感器、人像算法矩阵，组成双芯人像摄影系统，进一步提升人像视频体验。在软件层面，OPPO Reno8系列支持原生肌理级自拍，从磨皮、美白、立体、亮眼和颈部优化5个维度，针对美颜效果进行全方位优化，基于OPPO自研3A算法与色温传感器，带来更加精准的肤色还原表现，同时将AI去瑕疵算法再次升级，可将毛孔、皱纹等瑕疵完美去除，同时还原真实皮肤纹理，实现精细化美颜。

OPPO Reno8 Pro+此次搭载天玑8100-MAX旗舰芯片，采用台积电5nm制程工艺，性能更强功耗更低，同时配备最高12GB LPDDR5和256GB UFS3.1旗舰存储组合，性能卓越超乎想象;OPPO Reno8 Pro则首发骁龙7 Gen1旗舰芯片，采用4nm制程工艺，满足消费者日常性能要求;OPPO Reno8则升级为天玑1300处理器，日常使用响应更迅速。

售价方面，OPPO Reno8 Pro+的8GB+256GB版本售价3699元，12GB+256GB版本售价3999元;Reno8 Pro的售价是8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元，12GB+256GB版本售价3499元;Reno8的售价是8GB+128GB版本售价2499元，8GB+256GB版本售价2699元，12GB+256GB版本售价2999元。 目前全系正在热销中，有兴趣的用户不妨在618期间注意官网优惠活动，入手绝对不亏。

vivo S15 Pro

同样在影像方面有大幅提升的还有vivo S15系列。其中，vivo S15 Pro搭载5000万像素索尼定制版IMX766V传感器，进一步提升感光能力，为拍摄出色彩明亮、细节清晰的人像效果提供了硬件基础。配合行业领先的蜂鸟超级防抖和全系标配OIS光学防抖，大大增加了暗光环境下的拍摄画质和成片率。

核心配置上，vivo S15 Pro则搭载天玑8100旗舰芯和游戏独显芯片Pro，其中，天玑8100采用台积电5nm先进制程工艺，性能和能效多达20%;游戏独显芯片Pro则能分担主芯片一半的渲染工作量，并能够通过智能动态插帧提高流畅性。二者组合，跑分高达83万，可以轻松实现普通游戏变高帧、高帧游戏更稳定。

外观设计上，vivo S15 Pro采用60°微曲面屏，与中框曲线顺滑衔接，带来前后双曲面机身，造就极致优雅观感的同时，带来更舒适称手的握持手感，有盛夏和耀黑两种配色可选。

价格方面，vivo S15标准版8GB+128GB版本2699元;8GB+256GB版本2999元;12GB+256GB版本3299元。vivo S15 Pro机型8GB+256GB版本3399元;12GB+256GB版本3699元。目前vivo S15全系已开售，618期间还有更多优惠，感兴趣的千万别错过官网优惠活动。

OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机

除了手机，蓝牙耳机也很重要。出门在外，可以看到很多人已经用上了无线耳机，没有了有线的束缚，带来的是“无线”的快乐。OPPO Enco Air2 Pro采用双层透明气泡仓设计，收纳盒顶部的凝光线设计赋予产品轻盈透亮质感。收纳仓全新的微笑曲线，而且使耳机露出占比从传统的50%提升到77%，让耳机的拿取更轻松。值得一提的是，OPPO Enco Air2 Pro支持IP54级防尘防水，不惧汗水，运动时也能使用。

OPPO Enco Air2 Pro搭载12.4mm巨型动圈单元，能确保耳机的高保真输出，低频量感更足且人声也更加清晰透彻，让用户聆听到音乐中的更多细节。全新定制低音聚能胆设计，更大的独立后腔为动圈单元提供更多低频共振的空间，进一步提升了低频效果，非常适合玩游戏、看电影或者听节奏感较强的音乐。延迟方面，OPPO Enco Air2 Pro采用蓝牙5.2低延时双传方案，连接不掉线，播放不断续，稳定性达到行业领先水平。在开启游戏时还可切入低延迟模式，让耳机全链路延时最低为94ms，能够显著改善游戏音画不同步、干扰断连等问题。

续航方面，OPPO Enco Air2 Pro独立使用时间最长可达7小时，搭配充电盒可最大提供28小时的续航，足以满足一整天的娱乐需求，并且支持闪充，充电10分钟，听歌2小时，续航不发愁。

目前OPPO Enco Air2 Pro正在热销中，售价299元，正好适合学生党，这个夏天我们也尽情享受吧!