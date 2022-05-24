120Hz高帧跑《王者荣耀》，全新轻旗舰Reno8系列之Reno8 Pro+游戏满帧性能体验

作者：弈秋

【天极网手机频道】 5月23日，OPPO官方发布了 Reno8系列 Reno8、Reno8 Pro、 Reno8Pro+三个版本。而系统性能作为手机最关键的体验部分，是我们判断手机使用是否流畅的一个参考标准。 Reno系列一直以来凭借着高颜值外观得到了用户的喜欢，在过往历代产品中基本都能够给用户带来强悍的性能体验。这次Reno8系列中的“超大杯”OPPO Reno8 Pro+同时搭载了天玑8100-MAX处理器+自研影像芯片马里亚纳 X与双芯人像摄影系统配置。虽然OPPO Reno8Pro+主打影像为主，但是其性能与游戏体验在笔者看来皆是旗舰实力。接下来就通过游戏测试来看看天玑8100―MAX处理器的性能表现如何。

“超大杯”Reno8 Pro+搭载专业的双芯人像摄影系统旗舰同款配置，为用户打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。而性能方面搭载了旗舰级天玑8100-MAX处理器。领先的5nm制程工艺，性能提升12%，CPU能效比提升25%;GPU图形渲染能力性能提升29%，AI性能提升175%。即天玑 8100-MAX + UFS3.1 + LPDDR5，满血铁三角组合，超强大的计算能力，超级快的数据吞吐性能，真正做到了性能、功耗、温控完美均衡。

配置行业独家的超晶石墨散热系统，稳定散热，冷静输出;散热总面积对比上代提升2.2倍，配备旗舰5G芯片，多重散热系统让性能表现更进一步。

“120hz超清屏”、“X轴线性马达”、“闪电指纹解锁”、“游戏防触控”、“1000Hz极限触控响应”等功能，玩游戏还是日常刷视频手机页面基本很流畅不卡顿。而全新升级带来的“闪电启动”，开启后打开游戏能尽快进入登录界面快速开黑。

安兔兔跑分上获得了817436的成绩。以大型手游《王者荣耀》为例，笔者通过玩游戏来感受一下手机的性能综合表现。游戏测试环境在室内温度26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，并将游戏内部设置默认到最高档，即超高帧率+超高分辨率+高清画质，而且Reno8 Pro+适配了Hyperboost全链路稳帧技术，为我们带来了全程稳帧、更省电的游戏体验。

Reno8 Pro+手机表现还是不错的，帧率基本能够稳定在117FPS左右，同时全程帧率曲线平稳没有出现很强的波动。在支持120Hz高刷新率和触控采样率默认180Hz的作用下，游戏时跟手性很强并没有很明显的卡顿延迟。

并且笔者将游戏助手里各项功能全部打开，开启了沉浸式的游戏体验。玩游戏的过程中手机背板的温度也并不是很高。得益于行业独家的超晶石墨散热系统和天玑8100-MAX处理移动平台，Reno8 Pro+的性能帧率表现很稳定。

而在续航充电方面Reno8系列选择了长寿版80w超级闪充和4500mAh大电池组合，兼容多种快充协议。一般38分钟内就可以充满100%，保证手机不仅能保证快速回血，技术的加持更将电池寿命提升了1倍。对于游戏玩家来说，手机能疾速回血确实很重要，毕竟酣畅游戏时怎能被电量拖累。

这次全新升级的 Reno8系列轻旗舰再创新出发，除了外观上传承了该系列一如既往的轻薄机身与色彩美学，同样延续了Reno系列全方面的出色表现。大家平时买手机会看重自己关注的方面，不过对于很多朋友来说虽然不能只是看处理器，但是说到底这是手机产品中最重要的配置，最终使用起来稳定流畅才是咱们最看重的体验。轻旗舰OPPO Reno8系列性价比可见，无论是颜值外观还是系统综合性能表现。在这个价位段，一款综合配置均衡的5G轻旗舰手机，作为主力机使用还是很不错的选择。