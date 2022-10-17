支付宝可以转账给微信好友？网友：转了，但没完全转

【天极网手机频道】近日一条“支付宝已支持给微信QQ好友转账”占据热搜，有网友发现支付宝居然可以转账给微信好友，不过通过实际测试发现，支付宝转账微信好友并不是直接转账，而是输入金额后会生成一个二维码，然后发在微信或是QQ 可以扫码领取，对方领取到自己的支付宝账户，超过24小时未领取会自动退回。有网友直接点评“不能直接转到微信钱包，没用的功能又增加了”。

从实际使用流程来看，此转账功能需要支付宝用户输入转账金额(单笔不超过2000元)后，将支付宝据此生成的二维码照片分享给微信/QQ/钉钉好友，对方收到后可先保存至手机相册，再打开支付宝“扫一扫”，选定相册中二维码照片后领取转账;也可以通过微信长按二维码照片后复制网址，通过浏览器打开并跳转至支付宝App领取。超过24小时未领取，资金会自动退回。值得注意的是，在对方领取方式上可以选择“扫码即可领取”“领取时对方需验证我的姓名首字”“指定用户领取”三种方式，其中指定用户时需要填写对方的支付宝真实姓名。但不论哪一种领取方式，最终资金还是进入对方的支付宝账户，并非微信账户。

对于这个操作，有不少网友表示“多此一举”、“有点用，但不多”、“转了，但没有完全转”，并且发问“有什么必要呢”？确实，但凡不能直接转账的操作确实都没有什么必要，但是不能否定有一些用户确实比较需要这个操作，例如用户支付宝账号有余额，但是微信没有足够的余额，这个时候如果要用微信余额支付的话可能还需要找微信好友先转给自己，等后续用支付宝转账给好友的支付宝账号中。不过有了这个操作之后，网友就可以实现“我自己转钱给我自己”的操作，这样就不会麻烦到微信好友。

其实这个操作推出的时间是在9月中旬，只要支付宝app更新至最新版本均可使用，目的主要是为了方便没有支付宝好友的(用户)资金交易。但目前还在收集用户反馈和进一步完善的阶段。

这不禁有疑惑，即便是扫码领取转账金额，但依旧是到支付宝账号的，那没有支付宝账号的用户也依旧没办法使用，所以这是转了个寂寞？