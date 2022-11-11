安卓版微信更新：支持撤回5分钟内文字消息

【天极网手机频道】作为一款国民级的应用软件，微信坐拥着远超十亿的用户数量，它的每一次版本迭代更新，自然也深受大众的关注。日前，安卓版微信迎来了8.0.30正式版更新，新增了不少功能或设计，其中与用户日常使用关系最密切的，当属“支持撤回5分钟内文字消息”的新功能。

据了解，本次安卓版微信主要更新了微信聊天时撤回消息的时长限制。在此之前的版本，微信聊天仅支持撤回两分钟内的消息，而今转变成可撤回五分钟内的文字消息。需要注意的是，“五分钟”的时长限制仅支持文字消息的撤回，对于其他消息预计还是保留原先的两分钟限制。虽然只是一个小的提升，但用户对于发出去的文字消息也有了更多的时间查看，方便用户撤回再进行编辑。

同时，本次安卓版微信还新增了人工客服、微信键盘插件、支持朋友圈评论扩容、支持微信状态自定义填写以及视频号直播支持彩排等新功能。其中，“帮助与反馈”页面的UI进行了重构，对应的问题前面也新增了图标，并且新增了“在线咨询”的入口，用户更容易辨识。

笔者认为，本次安卓版微信的更新还是比较大的，但并不影响用户原先的日常使用习惯。例如：支持撤回5分钟内的文字消息，只是在原有的基础上延长撤回消息的时长，并不会重构用户原先的使用习惯。至于之后的微信键盘，如果用户不想使用，完全可以选择不下载，并不会受过多影响。目前，安卓版微信8.0.30正式版已正式推送，还未更新的同学可以前往“设置-关于微信-版本更新”进行更新。