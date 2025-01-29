iPhone SE 4再泄露：刘海屏设计，摄像头凸出明显

【天极网手机频道】根据之前的消息，苹果预计会在今年春季发布全新的iPhone SE 4，成为该系列中首款采用全面屏设计的产品，也有消息称它会被命名为iPhone 16E，不过都没有得到确认。最近这段时间，这款产品的曝光消息非常的多，曝料人Majin Bu分享了它一些最新的照片。

iPhone SE 4将以iPhone 14为设计原型，采用直角中框，整体风格更加硬朗，使用老式的刘海设计，而非此前传闻的灵动岛。这一设计可能旨在降低成本和生产复杂性，同时保持与现有产品线的一致性。显示屏行业分析师Ross Young也认为，刘海屏的存在更加合理‌。这一消息与本月早些时候泄密者Evan Blass分享的图片相矛盾，后者显示iPhone SE 4采用了灵动岛设计，不过Young的最新说法似乎更符合多数人的预期。

iPhone SE 4预计将配备6.1英寸显示屏，相比之前带有实体Home键的iPhone SE 3是一次非常大的升级，在目前的手机市场中也算是小屏幕了，比iPhone 16要小一点点，预计手感会非常不错。

它将后置单摄像头，可能会升级到4800万像素，主摄应该支持四合一像素融合技术，可拍摄多张不同曝光下的照片优化样张表现，最终合成为一张2400万像素的照片。并且支持和iPhone 16系列一样的光学品质2倍变焦，某种程度上算是以一顶二了，虽然整体的拍照体验和旗舰型号肯定没法比，但拍照体验对比前代的提升还是非常大的，不负“苹果最强单摄”的称号。而从曝光的图片来看，由于没有像iPhone 16系列机型上的影像模组，所以显着其单个摄像头看起来凸出更为明显。

核心配置方面，它预计会搭载A18或者A17 Pro仿生处理器，以满足支持Apple Intelligence的需求，并配备8GB内存，这些配置将让它在性能和功能上与高端机型不会有明显差距，同时提供更具竞争力的价格。值得一提的是，新款iPhone SE可能会首次搭载苹果自研的5G调制解调器，算是在低端机型上先试个水吧。另外，苹果已经将Lightning接口改为USB-C接口，而新款iPhone SE势必要延续这样的设计，以保持统一。此前的两代iPhone SE机型均为64GB存储规格起售，在2025年这样的配置显然是不太能适应消费者的需求了，所以这次很可能会是128GB起步。

关于发售时间，全新的iPhone SE 4将于今年春季推出，大概率就是在3或4月份‌，之前的三代SE产品都是在这两个月份发布的，售价可能会达到499美元，国行预计会达到3999元，比之前的都贵上一些，毕竟外观、性能、功能等方便都迎来了较大的提升，依旧是苹果最便宜的iPhone设备。

总的来说，作为苹果最廉价的iPhone产品，它将继承iPhone SE系列高性价比的特点，对于喜欢小屏幕设计，想要体验iOS系统和苹果AI功能的消费者来说，这样一款产品是个蛮不错的选择。