手持iPhone，我在三里屯的暮色下进行了一场光影漫游

【天极网手机频道】iPhone 14系列自9月发布至今，除了具备iPhone迄今为止最强的电池续航能力外，在影像系统上也迎来了重大升级。全新主摄搭载更大的感光元件，在各种光照环境下都能优化拍摄效果;而全新的前置摄像头还首次配备了自动对焦功能;运动模式可拍摄出稳定、丝滑的视频;电影效果模式还支持4K 24 fps拍摄等等。而就在立冬到来前，我拿着手上的两台iPhone，参加了一场在三里屯Apple Store举办的暮色拍摄Party。

作为iPhone的死忠用户，14 Pro系列上的超强4800万像素主摄，以及能拍摄分辨率提升至四倍的Apple ProRAW照片是让我最惊艳的两个部分。

在活动现场，合作讲师苏里也分享了他使用iPhone 14系列拍摄的样张以及一些心得。他提到：“手机最大的便利就是随手拍，不需要拿出相机，调节焦段。往往很多时候你想拍摄的画面都会转瞬即逝。”

“比如Apple ProRAW可以在随手拍的前提下，依旧可以随意的对画面进行剪裁，即便如此，仍然能保留清晰的分辨率。”

在活动现场，所有参与者都在讲师的带领下，在三里屯迷人的⻩昏景象中开始寻觅理想的光线与构图，创作自己的影像作品。借助iPhone 14系列在低光环境、超强主摄、ProRAW等不同拍摄场景下的强大功能，我也拍摄了几张样片。

实拍环节中，我使用iPhone 14 Pro进行拍摄，iPhone 14 Pro系列中新增的2X镜头视角，配合主摄镜头下支持最高的4800万像素成像细节，不光可以为后期留下更多的想象力，还可以获得更丰富的照片细节。

按下快门只是拍摄的开始，更有挑战的则是后期的创作。

通过iOS内置的照片编辑功能，我们可以借助内置的编辑工具，让照片展现出你的想象力。尤其是iPhone 14 Pro系列拍摄出的RAW格式照片，除了具备更高的宽容度，还提供了更多的后期调整空间。

有人说和光影有关的，都是故事。

例如我通过照片编辑中对晕影效果的加深，让这张照片对比正常拍摄的照片更显得神秘，对比落差也更大。

而通过对锐度、饱和度以及色温的调节，也让这张照片在编辑后有了一种更锋芒的感觉。这两张照片和编辑前对比，有着与众不同的张力展现。

如果你也对在Apple Store举办的Today at Apple系列活动、课程感兴趣，可以打开如下链接挑选你中意的课程并进行报名(https://www.apple.com.cn/today/)。课程涉及影像、视频、音乐、编程、艺术与设计等等，以上所有课程均为免费参加。

另外，双十一期间在天猫Apple Store官方旗舰店购买iPhone，还可享受不同程度的优惠，并享受分期免息优惠，今年的四款新品均包含其中。当然，如果你想在购买前体验到iPhone影像的魅力所在，除了Apple Store零售店，还可以直接报名Today at Apple的影像活动课程，这一定是一次感受iPhone奇妙影像的旅程。