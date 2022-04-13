OPPO Find N喜获两项2022年iF国际设计大奖 将推动折叠屏大众化

作者：惜

【天极网手机频道】OPPO在2021年推出旗下首款折叠屏产品――OPPO Find N，在带来优秀体验的同时，7699元起的售价更是让折叠屏手机更加“亲民”，并受到了市场的高度好评。那么在工业设计界是如何评价Find N的呢？近日，Find N凭借独特的产品设计和创新的双指分屏体验，拿下两项2022年iF国际设计大奖。要知道“iF奖”与红点奖、美国“IDEA奖”可是一起并称为世界三大设计奖，在世界上知名设计竞赛中颇具影响力，接下来我们就具体了解下获取情况吧。

获奖之一的是Find N的“双指分屏功能”。传统的分屏至少需要三个步骤，首先触发侧边栏、长按应用图标、并将图标拖到工作区，才能完成分屏功能，但OPPO Find N的双指分屏只需一步，将两个手指从屏幕中间往下滑，就能实现分屏功能，大幅提升折叠屏的分屏效率和便捷性。在分屏模式下，OPPO Find N可同时显示两个不同的应用或者小程序，提升日常生活的幸福感。

另一项获奖是在产品设计方面，iF官方表示：“(OPPO Find N)在最大化屏幕尺寸和完美单手握感之间取得平衡。”

OPPO Find N采用与其他厂商完全不同的屏幕方案，经过充分调研和探索尝试，找到了“黄金折叠比例”，5.49英寸的外屏、18:9的长宽比和直屏手机一样，使用上也更接近传统直屏手机。内屏采用一块8.4:9长宽比的7.1英寸屏幕，视觉效果更出色。

除了屏幕外，OPPO Find N的外屏边缘使用3D小微曲设计，让手机在合上时能够拥有一手掌握的舒适感，这种设计也让Find N成为手感最出色的折叠手机之一。OPPO自研的精工拟椎式水滴形铰链，可以最大程度减少折痕，并实现悬停功能，堪称“折叠屏标杆”。

其他配置方面，OPPO Find N搭载骁龙888移动平台，并提供最大12GB+512GB的存储组合，满足用户的游戏、存储需求。索尼5000万像素的摄像头、1600万像素的广角和1300万长焦，配合悬停功能，实现4K延时摄影，提升使用体验。

作为一款国民级折叠屏手机，OPPO Find N精巧的设计与人性化的系统交互体验，为用户提供了舒适的使用感受，配合7699元起的售价，势必将进一步推动折叠屏产品的普及。

你现在用的是折叠屏手机吗？你想不想拥有一台折叠屏手机？欢迎留言交流。