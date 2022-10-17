iQOO首款游戏真无线耳机 外观满满的电竞风格设计

【天极网手机频道】以游戏体验闻名的iQOO手机，在手机层面的总能带给用户极致的体验，但在其他可穿戴配件方面似乎还没有过多的亮眼产品。对于游戏玩家而言，游戏的音效相当重要，为了获得更好的游戏体验，他们往往会选择佩戴耳机。在酷客们的呼吁下，iQOO首款游戏真无线耳机也即将到来。

据了解，今日上午，iQOO手机官方微博更新了一则动态，表示：应酷客们的要求，iQOO首款游戏真无线耳机――iQOO TWS Air将和iQOO Neo7新品同步登场，同时放出了一张耳机海报。

从官宣的海报来看，iQOO TWS Air真无线耳机外观主要采用了黄色与黑色两种主色调，这属于iQOO的经典配色。充电仓通体是黑色，从光影效果来看，有可能是类似磨砂触感的材质，其上还印有黄色的“iQOO”的字样。开盖后内部则是黄色的内仓，以及通体基本都是黑色的耳机。而从充电仓的整体形状推测，耳机预计是采用短柄设计，整体设计偏电竞风格。

此外，关于本次的新品iQOO Neo7也已有部分信息曝出。iQOO Neo7将采用双芯策略，分别为天玑9000+与独立显示芯片Pro+。其安兔兔跑分数据高达108万分，性能相当强大，配合线性马达，预计游戏体验会再上一个台阶。外观设计与上一代相似，后置三摄影像模组依旧是云阶设计，不过内嵌的镜头布局有点变化。屏幕采用120Hz刷新率FHD屏幕，支持光学指纹识别、NFC和红外遥控等多项功能。

本次iQOO新品发布会将于10月20日19:00正式召开，届时这两款产品将会正式发布，更多相关信息以及评测，可以关注天极网后续的文章。