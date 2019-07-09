您现在的位置： 天极网 > 手机

华为Mate 30 Pro保护壳生产线谍照曝光：还是浴霸设计

2019-07-09 10:12 作者：白璐

　　【天极网手机频道】7月9日消息，虽然现在距离华为Mate 30系列发布会还有一段时间，但是关于华为Mate 30的爆料接踵而来。据GSMARENA消息，疑似华为Mate 30系列产线的谍照曝光。

　　曝光照显示华为Mate 30的相机模组并不是网传的圆形设计，而是沿用华为Mate 20系列一样的矩形设计。有关华为Mate 30后置相机规格，有爆料称是4摄也有爆料称是5摄，不过爆料的准确性并不好说。

华为Mate 30 Pro保护壳谍照

　　根据现阶段的信息来看，华为Mate 30系列将会采用麒麟985处理器，内置巴龙5000 5G基带。屏幕方面将会采用90Hz刷新率的AMOLED屏幕，支持前置双摄。后置摄像头则支持50倍数码变焦和5倍光学变焦。不过官方并未对这些信息的真实性进行回应。

　　值得一提的是，上周有爆料称，有人放出华为Mate 30系列的背部渲染图，后置摄像头和闪光灯呈左右对称，以X的方式排列组合在圆圈之中，中间的摄像头应该是主摄，这类摄像头模块的设计看起来似乎有点像花洒。

华为Mate 30系列渲染图

　　按照以往华为Mate系列发布惯例，华为Mate 30系列将在今年的十月份左右发布，相信很多人都对华为年度旗舰的外形设计比较好奇，具体如何让我们拭目以待吧。

网友评论

白璐

推荐阅读

华为Mate20系列大降价仅3199元起 大量苹果用户加入华为阵营 华为Mate20系列大降价仅3199元起
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜

最新资讯

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络