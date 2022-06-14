一加10系列新机将搭载4800mAh+150W快充组合

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，网上出现了疑似一加新机的渲染图。根据爆料信息显示，这款新机或命名为一加10、一加10T，不过也仅是网友猜测。今天，数码博主@数码闲聊站爆料这款新机将全球首发150W+4800mAh续航组合，虽然相比一加10 Pro电池有一定缩小，但快充功率明显增大。



图来源@数码闲聊站

据了解，一加的150W秒充转化率高达98.5%，这项技术已经通过了41项高标准安全测试，它搭载一枚独立充电控制芯片，充电过程中出现异常状况会立马进行断电处理，同时还有38重安全防护。

另外，在曝光的渲染图中，这款新机后置摄像头模组延续一加10 Pro的外观设计，整个上半部分为摄像头模块，但是面积进一步增大，摄像头模组右侧印有哈苏的logo，网传影像模组是由一颗1600万像素的前置镜头、一颗5000万像素的 1/1.5"后置主摄，以及800万像素和200万像素的镜头组成。正面是一块挖孔直屏，分辨率为1080P，并且支持120Hz刷新率。屏幕边框控制出色，机身左侧为音量键、右侧为电源键。



图来源@数码闲聊站

性能方面，这款新机将搭载高通骁龙8+旗舰处理器，这颗芯片的主频提升至3.2GHz，同时功耗有很大优化。据悉CPU功耗相比骁龙8降低了约30%，GPU功耗降低最高也有30%，平台整体功耗相比骁龙8下降了15%左右。

至于价格和发布会时间都还未知，不过根据以往的售价来看，这款新机价格3000元至4000元左右。目前这款新机的具体从属暂时还没有确切信息出现，感兴趣的用户不妨持续关注一下。