出道即巅峰 一加7T系列出厂即搭载Android 10

作者：夏初

【天极网手机频道】北京时间9月26日晚间，一加7T在海外正式发布。一加这款新旗舰搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用了一块6.55英寸AMOLED显示屏，海外售价599美元(约合人民币4270元)。

一加7T在国内的相当一段时间内颇受关注，这台拥有90Hz刷新率的旗舰机近期也将在国内正式发布，官方也适时地开启了产品的预热。昨天晚间，一加通过官方微博宣布，一加7T系列机型即将出厂搭载Android 10，让用户们体验到最新的安卓系统以及基于Android 10的全新氢OS。

尽管安卓10发布已经有一段时间了，但是眼下市面上搭载出厂即搭载Android 10系统的手机并不多。据了解，一加7T是美国市场上首款搭载Android 10系统的智能手机。

根据发布的海外版配置信息，一加7T采用一块6.55英寸、分辨率为2400×1080的AMOLED水滴屏，拥有90Hz刷新率能让你体验“如丝般的顺滑”;其峰值亮度能够达到1000尼特，支持HDR10 +，采用屏下指纹识别技术。硬件方面，一加7T搭载高通骁龙855 Plus处理器，拥有8GB内存和128GB/256GB存储空间(UFS 3.0)。

相机方面，一加7T采用了后置三摄的配置，摄像头模组被称为“奥利奥”，主摄为索尼4800万像素IMX586传感器，搭配1600万超广角摄像头(117度)和1200万长焦摄像头;支持2.5cm微距拍摄、720p的960fps慢动作模式等;前置摄像头为1600万像素。

其他方面，一加7T拥有一块3800mAh的电池，支持30W快速充电;官方称充电半小时可以达到70%的电量，只是不支持无线充电功能令人略有遗憾。据了解，一加7T有冰川蓝和磨砂银两种配色，将于10月18日在美国发售，相信国内用户拿到一加7T的时间也不会相隔太久。