华为nova 10 SE放出预热海报，全新配色+进阶影像能力，让你一见倾心！

【天极网手机频道】美好的事物总能博人眼球，颜值高的手机自然也更受用户欢迎。2022年7月4日，华为nova10系列再次以时尚高级的外观设计出现在我们面前，凭借过目不忘的辨识度，精致的感官美学，直指年轻用户群体的C位。

现在，华为nova系列新成员华为nova 10 SE也即将与我们见面，从官方发布预热海报来看，该款新机继续秉承时尚潮流设计+前沿科技功能的重要DNA，而当我看到预热海报的第一眼就被华为nova 10 SE的全新配色所吸引。

预热海报上，国民美少女关晓彤飒气十足地拿着全新配色的华为nova10 SE，显得格外时尚，也是非常好看了。这款配色与nova 10 Pro的“10号色”较为接近，它以银色为主色调，给人一种极具科技的未来感。

此外，华为nova10 SE还延续了nova 10 Pro的设计语言，在摄像头模组部分加入了全新星耀环，星耀环以金色镶嵌，精致夺目。与星耀环相呼应还有星耀标，据悉这是通过高精度CCD定位，将双色镀膜工艺融入星耀工艺之中，让nova星人的专属标记更显时尚品味。

全新星耀环、全新10号色、星耀标组合在一起显得层层有致，这样的搭配也让华为nova10 SE美得一塌糊涂，第一眼看是惊艳，第二眼是精致，再多看一眼又觉得无比高级。

同时，华为nova10 SE还将继续提供冰晶蓝、贝母白、幻夜黑等配色。极具神秘感的幻夜黑，加上星耀环，像极了夜空中的星星点点;而充满优雅气息的冰晶蓝搭配星耀环，则给人一种一切都是刚刚好的既视感。纯洁、干净的贝母白与星耀环结合到一起，犹如白月光，令人神往。

此次的华为nova10 SE不仅具有美到极致的外观，还保持了家族式的“苗条”身材。众所周知，华为nova 10 SE已在海外市场发布，正面配备了一块6.67英寸的OLED直屏，还拥有比大哥nova 10 Pro更轻薄的机身，厚度只有7.39mm，重量只有184g，我想国行版必将保持这一优势，带来出类拔萃的握持感。

考虑到华为nova系列多年在前置影像领域的深耕和探索，我想华为nova10 SE必然会在影像方面持续进化。以率先登场的华为nova10系列作为参考，其带来了的众多新功能，将前置影像玩到出神入化的境地，不难想象nova10 SE也将具备不俗的影像能力。

在自媒体盛行的时代，随手拍个vlog用来记录生活成为年轻人的日常动作，而华为nova10 SE可化身年轻人的亲密伙伴，帮助每一个年轻人都可以更好地记录自己、表达自己。

率先在国内登场的华为nova10系列搭载了鸿蒙系统，不出意外，华为nova10 SE也将受到鸿蒙系统加持，也将支持超级快充;鸿蒙系统的分布式能力，能让手机与PC、平板、智慧屏等设备互联互通;还有桌面卡片快捷入口，一键调出扫描页面、全功能NFC、有鸿蒙隐私安全、智感支付、畅联屏幕共享等功能。

在我看来，华为nova10 SE又将是一款不乏看点的新品，更难得的是，它身上还具备能与旗舰机媲美的闪光点，比如令人惊艳的外观、出类拔萃的影像体验以及智慧好用的鸿蒙系统。那么问题来了，华为nova10 SE的定价会是多少呢？我认为，上代华为nova9 SE的起售价为1999元，所以华为nova10 SE在售价上也将给足年轻人惊喜。

华为nova系列自2016年诞生以来，全球圈粉早已破亿，成为年轻人最爱的手机品牌之一，只因推出了一代又一代给予用户美好体验和感受的产品，而每一代nova在设计、功能及影像方面还会带来新的突破。而今的华为nova10系列依然集合了前沿的设计美学、趣味的拍摄功能和出众的性能体验，不难预见，该系列产品又将成为年轻人的潮流旗舰!

最后，让我们一起期待华为nova10 SE的到来吧!