【天极网手机频道】今年苹果新发布的iPhone终于用上了无线充电和快充功能。但让果粉伤心的是，在实际测试中，一台15%电量的iPhone 8 Plus至少需要花三个小时才勉强充到95%以上，效率实在是太低了。



内有乾坤!金立M7 Plus无线充电功能实际支持14W无线快充

的确，无线充电让用户减去了线缆的烦恼，但是同时也让需要用户忍受更长的充电时间，对于现在的用户而言，是一个两难的选择。

针对这一难题，金立刚刚发布的全面屏手机M7 Plus或有办法解决。

众所周知，金立昨日在深圳一口气发布了8款全面屏新机，创下了手机厂商发布记录。在发布会上，官方宣称金立M7 Plus电池容量为5000mAh，支持10W无线充电。



内有乾坤!金立M7 Plus无线充电功能实际支持14W无线快充

但是根据充电头网实测表明，金立M7 Plus不仅支持无线充电，而且是快充。据ChargerLAB POWER-Z KM001显示无线充电输入端功率稳定在14W左右。

这意味着，金立M7 Plus的无线充电，基本可以媲美目前市面上主流的快充功能。

最后，我们回顾下这款主打商务的全面屏新机。M7 Plus采用真皮机身，选用美洲上等头层小牛皮，中框采用不锈钢中框，21K黄金镀层，手感细腻，极具质感和辨识度。



内有乾坤!金立M7 Plus无线充电功能实际支持14W无线快充

配置方面，M7 Plus搭载高通骁龙660处理器，采用6.43英寸AMOLED屏幕，屏占比为86%，辅以6GB内存+128GB存储组合，内置了双安全加密芯片，包括数据安全加密芯片和支付安全加密芯片，确保用户的个人隐私安全及财产安全。

价格方面，金立M7 Plus售价4399元，2018年1月1日发售。

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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