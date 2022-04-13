继折叠屏之后，vivo X80系列与vivo S15系列即将来袭

作者：云隐

【天极网手机频道】日前，vivo为手机行业带来了两款新品，首款折叠屏手机vivo X Fold，以及大屏商务旗舰的vivo X Note。其中的vivo X Fold，在屏幕折痕优化、铰链耐久性等方面有了质的提升，配合各项高端配置，以独特的使用体验引领折叠屏市场进入2.0时代。本以为vivo下一场新品发布会相隔一段时间，然而，又有相关爆料称，vivo X80系列与vivo S15系列也即将来袭。

近日，有相关网友发布了一张天玑9000影像对比图，图片中三款搭载天玑9000处理器的手机在暗光环境下的拍摄预览对比，从相机界面的UI设计来看，有一款是vivo的系统风格，不少网友纷纷猜测这款手机很有可能是即将发布的vivo X80系列。众所周知，上一代的vivo X70系列，由于加入了vivo的自研影像芯片V1，配合骁龙888plus，影像能力大幅度提升，获得了不少用户的认可，至今仍代表着手机摄影的巅峰水平。

综合之前的爆料信息来看，配置上，vivo X80系列标准版会采用天玑9000处理器，屏幕为6.78英寸FHD+E5单孔曲面屏。顶配版则采用骁龙 8 Gen1，屏幕为6.78英寸2K+E5 LTPO单孔曲面屏。这两款旗舰级处理器均是行业最先进的处理器，vivo X80系列的性能又将上升一个台阶。

笔者认为，骁龙888plus+V1双芯的加持，vivo X70系列的影像能力十分出色。而全新一代骁龙8移动平台，拥有着18bit的信号处理器，每秒能够捕捉32亿像素，同时能够处理三个3600万像素摄像头的视频流，比上一代整整提升了4000倍的数据处理量。相比之下，以vivo的调校实力，vivo X80系列的影像能力确实值得期待。

关于爆料信息中的另外一款是vivo S15系列。根据爆料信息来看，vivo S系列新机可能也将采用高通+天玑的双平台策略。其中，vivo S15 Pro应该搭载的是天玑8100处理器，在性能、充电、续航等方面均有所提升。影像方面，vivo S12系列最高配置为1亿像素主摄+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，即将到来的vivo S15系列，应该还是采用大底主摄，整体影像体验会比目前的vivo S12系列有所提升。

从目前在售的vivo S12系列来看，vivo S12搭载的是天玑1100处理器，vivo S12 Pro则搭载天玑1200。因此，笔者认为，在处理器的升级上，vivo S15系列完全有可能搭载天玑8100，以此与vivo的X80系列的定位区分开来。至于骁龙处理器搭载哪一款型号，笔者认为有可能是全新一代骁龙8移动平台，这款处理器在市场中，早已被下放至次旗舰系列搭载使用，在vivo S12系列上搭载完全是有可能的。

vivo X数字系列的手机，是vivo的全能旗舰，在外观、性能、续航等方面，均是采用行业最领先的技术。尤其是在影像方面，自V1芯片加入之后，该系列的影像能力更是彰显了vivo强大的调校能力与研发实力。所以，对于即将到来的vivo X80系列，相信不少用户和笔者一样满怀期待。而更符合年轻人审美的vivo S15系列，时尚的外观、均衡的性能等方面，也吸引了很多年轻用户。关于这两款新机的最新动态，可以和笔者一起关注官方的最新动态，相信不久，就会有确切的消息传出。