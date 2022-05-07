或定位2000元档，麦芒11将搭载 6000mAh大容量电池

作者：墨将

【天极网手机频道】中国电信今日官宣，将于5月10号举行麦芒新品发布会，slogan 为“时光所拾 皆非凡”，届时将会带来最新的麦芒11新机。预热海报透露，麦芒11将搭载 6000mAh大容量电池，将带来超强续航，告别电量焦虑。

根据此前爆料信息显示，麦芒11或将采用了 6.745 英寸的 LCD 水滴屏，分辨率为 1600×720，采用侧边指纹，与电源键合二为一，保留 3.5mm 耳机孔。机身尺寸为 168.3mm×77.6mm×8.98mm，重量为199g。 影像系统方面，麦芒11后置 4800 万主摄 + 200 万像素 + 装饰镜头组成的双摄组合，前置则是 800 万像素的自拍镜头。

从目前爆料上来看，麦芒11镜头模组中间的那颗镜头显示为AI字样，或为装饰镜头。 性能上，麦芒11或将搭载天玑 700 芯片，八核 CPU 架构，包括两颗大核 Arm Cortex-A76，主频达 2.2GHz。除此之外，麦芒11将运行 Android 11，提供8+128GB版本和8+256GB两个存储版本，并拥有幻影墨黑、天山暮雪、星海幽蓝三种配色可选。

综上可见，麦芒11或主打中低端手机市场，以大屏+超长续航为主要卖点，具有较强的“线下属性”。从硬件参数水平来看，其定价或位处于1500-2000元档。结合发布的时间节点分析，这款新品或是为618大促准备的长续航新品。至于这款产品的实际竞争力如何，5月10日我们不妨一同关注。