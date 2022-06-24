主打银色演绎科技潮流质感 nova10系列或迎来全面升级

作者：知寒

【天极网手机频道】5月28日华为发布nova10 系列首张预热海报，官宣了nova10系列的回归。华为nova10系列将继续由新生代实力演员易烊千玺代言，从海报中「主角影像」四个打字，不难预料nova10系列会在影像表现方面带给大家巨大惊喜，尤其是人像拍照。6月24日，暌违近一个月，官方发布了第二张预热海报中，再次强调了「主角人像」，疑似表示了影像层面的产品核心卖点，并惊喜地展示了新机的外观。从千玺手持的新机中不难看到，nova10系列的后置镜头模组延续了上一代nova9标志性的星耀环设计，画面中我们能够看到nova10系列的星耀环与nova9表现出些许细微的差异;星耀标也一如既往的以极强的存在感出现在机身后盖，看起来比前代产品更加闪耀;星耀环与星耀标在细节处与前代产品的的不同不免让人期待其在工艺上的再次升级。与此同时，我们惊喜的发现nova10系列选用了气质与前代产品风格迥异的银色作为此次的主打色，散发出更强烈的潮流气息与个性态度，科技与时尚碰撞擦出的火花也让这款银色新机展现出鲜明的未来感。

自从华为nova系列诞生以来，其外观设计不断在随着产品更新而发生改变，始终引领行业创新，并深受广大年轻用户们的喜爱和追捧。2019年大火的华为nova5绮境森林配色，其后盖采用3D精雕纹理工艺，呈现出极富潮流感的3D炫光效果，仿佛将“极光”带到了用户眼前，光影绚烂璀璨;华为nova7系列的7号色，凭借“双膜双镀”工艺巧妙实现更加通透丰富的高级质感色彩，就像是阳光照耀下的水晶，不仅可以映射出活泼多变的线条，颜色还会随着角度而改变，十分梦幻。

这些大受用户欢迎的经典特性统统都继承在了上一代华为nova9系列身上，并且在星耀砂全新工艺的加持下，得到了进一步观感升级。另外，“星耀环”系列也逐渐成为华为nova系列的标志性设计语言，辨识度拉满的同时，凸显出强烈的对称美学秩序感。

作为一款潮流属性鲜明的手机产品，华为nova系列多年来凭借不断的创新工艺与惊艳配色，持续刺激着消费者的眼球，不断带来更加符合当下时尚趋势与年轻人审美取向的外观设计。因此，不难预料此次华为nova10系列的外观造型也会是大家最关注的重点之一。从最新释出的银色配色来看，nova10系列不再拘泥于以炫彩为主的潮流感，而是将潮流与科技之美进一步融合，带来更具未来感的审美体验。笔者在外观上也新机或将在延续以往“星耀环”等经典元素的基础上，设计和配色再度有所新突破。结合官方释出的“新10代，超越期待”，进入“第十代”的nova10系列或将实现品牌层的全面迭代，带来由内而外的重大突破。

另外，在影像方面，上代华为nova9系列便搭载了5000万像素超感知影像系统，拥有旗舰级华为移动影像实力，主摄更是采用RYYB像素排列镜头，搭配Harmony系统加持，能够实现双景双录、4K vlog、多机位拍摄等丰富玩法。

不出意料的话，华为nova10系列的影像能力将继续升级加强，非常值得大家期待。据官方最新消息，华为将在7月4日正式发布该机，到时候就能揭晓它的一系列神秘惊喜了。