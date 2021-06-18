往这看！OPPO Reno6系列618期间持续热销，4D振感调节攻略请收好

作者：毛毛

【天极网手机频道】近两年来电竞比赛逐渐流行，职业电竞选手也随之增多。但你们以为自己会打游戏就足够了吗？想要拥有与电竞大神的同款手机也不是不行。5月27日OPPO在阿那亚发布全新Reno6系列，延续Reno系列的产品规划，Reno6系列拥有Reno6、Reno6 Pro以及Reno6 Pro+三款机型，并且在首销日当天获得了亮眼的成绩。当然，除去影像这个优秀“基因”之外，Reno6全系在游戏方面带来了更多更好玩的升级，可以说是全面发展的“当红炸子机”。

作为一款人像视频手机，需要有足够强劲的处理器支撑，所以在性能上大可放心。以顶配版Reno6 Pro+为例，其搭载的骁龙870处理器作为骁龙865 Plus移动平台的升级产品，采用了增强的高通Kryo 585 CPU，超级内核主频高达3.2GHz，性能非常强悍了，即便是进行主流大型游戏时也能保证流畅运行无压力，Reno6 Pro+甚至成为PEL和平精英职业联赛指定用机。

除了流畅的游戏体验，OPPO Reno6 Pro的ColorOS 11中自带的“无级稳帧”功能也非常给力，其能够自动调节 CPU、GPU 频率，调整性能输出，复杂场景保证帧率稳定，达到节省功耗，平衡系统帧率，持续输出稳定流畅的游戏画面。

当然，如果一款优秀的手机光靠流畅度和画质来判定游戏体验是否出色其实还不够，额外的软硬件适配是加分项。Reno6全系配备线性马达能为玩家带来优秀且细腻的振动反馈。其中，Reno6 Pro以及Reno6 Pro+两款机型更是采用了X轴线性马达，可提供电竞级别的振动反馈，例如在FPS类游戏中根据不同的装备模拟出不一样的振感，即便是在不开启音效的情况下，光是凭振感就能知道用的是98K还是AK47，就连脚步声都能被反馈出来，让你立马拥有与电竞大神的同款手感，今晚吃鸡不是问题。

长时间的游戏让手机持续发热，如果这些热量不能够及时散开就会导致Soc降频，这样的后果就是游戏卡成JPG，甚至自己怎么下场的都不知道。不过Reno6系列散热系统就能够快速为手机降温，不必担心让手机在夏天成为“暖手宝”。以Reno6 Pro+为例，内置的全尺寸VC液冷散热进一步地增大了散热面积，能够有效的保障手机元器件产生的热量能够迅速的导出到手机外部。即便开一局40分钟左右的《和平精英》，手机温度也仅仅上升10度左右，即便是在重度负载的情况下也基本不会出现发烫的感觉。同时，在65W快充的加持下，为续航快速回血，丝毫不用担心低电量带来的焦虑感。

OPPO Reno6 系列手机针对于以往游戏打开需要长时间加载的痛点，在系统层面进行了一系列针对性的优化，配备了能明显提升用户体验的闪电启动功能。在使用了闪电启动功能后，对于常玩的游戏识别出以后，会进行亮灭屏保活处理，用户下一次点开就可闪电进入。在闪电启动功能启用后，进入游戏时能自动跳转游戏开头动画，直达游戏首页，平均可节省 15 秒时间，为用户带来更优秀的游戏体验。

Reno6系列游戏方面的体验无疑是出色的，当然，作为人像视频手机，影像方面更加优秀。首次实现两项业界独家的“AI焕采美妆视频”以及“焕采光斑人像视频” 功能，让大家在拍摄方面有了更多的玩法。轻薄的机身设计以及全新晶钻工艺3.0打造的“夏日晴海”配色，打造出阳光照射在海面上闪闪发亮的视觉感，非常清爽且干净。

正逢618年中大促，想要拥有一款既会拍照又能顺利吃鸡上王者的视频手机，不妨考虑一下Reno6系列。目前Reno6系列正在热销当中，据官方统计6月18日0点到10点全网销量超去年618全天!用户可通过线上OPPO官方商城-欢太商城，以及京东、天猫、苏宁、抖音、快手等渠道以及线下OPPO官方授权体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等卖场进行了解购买，更多“豪礼”等着你。