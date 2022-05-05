三星Galaxy Z Flip4最新曝光：外屏和电池将进一步增大

作者：景博健

【天极网手机频道】根据之前的消息，三星预计会在下半年推出全新的折叠屏新机，包括横向折叠的Galaxy Z Fold以及纵向折叠的Galaxy Z Flip，虽然距离发布还有一段时间，不过相关的曝光消息已经有了不少。日前，DSCC的Ross Young发布了有关今年Galaxy Z Flip的最新消息，主要是针对外屏和电池进行升级。

根据Ross Young的说法，三星将继续扩大Galaxy Z Flip的外屏尺寸，初代产品 Galaxy Z Flip 5G仅有1.1英寸外屏，Galaxy Z Flip3升级到了1.9英寸，而最新的Galaxy Z Flip4则会突破2英寸，为用户带来更好地使用体验，不过他并未透露具体的尺寸。

除了外屏继续增大外，Galaxy Z Flip4的电池也将继续增大，根据之前的曝光，其电池容量将会达到3400mAh（典型值），比前代大100mAh。其整体设计预计和前代变化不大，依旧会使用侧面的电容式指纹识别，而不是屏幕指纹，据了解三星曾考虑过屏幕指纹识别，但需要展开手机再进行解锁，显然是不太合适的。此外，Galaxy Z Flip4 应该搭载骁龙 8 Gen 1，而不是去年的骁龙888。

就目前的曝光消息看，三星Galaxy Z Flip4依旧是进行小改款，在整体设计上不会有太大的变化，而外屏增大再加上骁龙8处理器的加持，电池只增大100mAh的话，能否保障不错的续航还是个未知数。随着发布时间的不断临近，相信会有更多详细的消息曝出，我们也将持续关注，为大家带来报道。