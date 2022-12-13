  最高支持80W快充，魅族20系列搭载骁龙8 Gen 2，携顶级配置涅归来

【天极网手机频道】随着高通发布骁龙8 Gen 2，不少手机厂商都纷纷表示将推出搭载这一芯片的新机型。而在其中也出现了一个久违的身影，就是时隔一年仍未有新机发布的魅族科技。对于不少用户而言，魅族可谓是国内智能手机鼻祖的存在，当年M8一经上市就打破世界对于中国智能手机的印象，也让魅族专卖店出现大排长队的火爆场景。但如今的魅族可谓令人唏嘘，这一年新机的缺席，魅族内部也发生了重大变化，不仅被吉利收购，还正式进入汽车领域涉足智能座舱。

而在不久前，就在魅族官宣将会发布搭载骁龙8 Gen 2芯片的新机后，就有人透露，魅族将不会发布魅族19，而是直接跳过缺席的那一年发布魅族20。有人在固件数据信息中发现，魅族即将推出的型号为M381Q和M391Q，魅族将这两款机型命名为Meizu 20和Meizu 20 Pro。

尤其明年正好是魅族20周年纪念日，将魅族19改名为魅族20不仅符合魅族的作风，也更加具备纪念意义。根据爆料称，魅族新机的代号为“凤凰”，颇有种涅重生的意味在里面，毕竟现在魅族可是背靠吉利这颗大树，在资金以及供应方面想必有所改善，魅族20系列完全可以大展拳脚。

从目前已知的信息来看，魅族20系列在配置上同样没有让用户失望，配备骁龙8 Gen 2芯片，标配LPDDR5X和UFS4.0。同时魅族充电头也已经通过3C认证，达到80W的最高功率。要知道，上一代魅族18S Pro的充电功率还仅有40W，在快充技术上对于魅族而言也算是一次翻越式升级。

在相机方面，魅族20系列不知道能否采用今年大热的一英寸大底索尼IMX989，这颗传感器在小米和徕卡以及vivo和蔡司的联手调校下，为用户带来了远超其他机型的影像表现。既然是涅重生，那么魅族20系列无疑要面面俱到，影像方面同样不可忽视。而在其他镜头方面，魅族能否结合自己在影像领域的理解带来更加合理的镜头配置也是这次魅族20系列的一大看点之一。

而作为广受用户好评的Flyme OS，在当年曾一度是用户心中最好用的国产系统之一。如今伴随魅族20系列的即将发布，Flyme也将迭代，在功能方面Flyme旨在解决用户痛点，并且根据用户使用习惯推出多项创新性的功能，直到现在依然是各大厂商的标配功能。

目前各大手机厂商对于系统都开始强调流畅和精简，在这方面Flyme其实一直都有着自己的独特优势。尤其是这么久没有进行大版本迭代，Flyme 10能否带来让魅友以及全体用户眼前一亮的新功能，并且将系统稳定度和流畅度都提升一个档次，重新回归巅峰，也是粉丝目前非常期待的一点。

加上魅族官宣将会入局车机系统，Flyme与车机系统的联动以及在生态互联方面的进展同样备受关注。魅族一直以来都死磕用户体验以及产品细节，因为不堪忍受安卓三大金刚按键从而催生出Smart Bar以及mBack，而这次Flyme联动车机能不能延续这种执拗的态度，给用户带来1+1>2的实际体验，就要看魅族是否初心还在。

迟到一整年的魅族20系列，承载太多魅友的期待，尽管不少魅友对于魅族如今的处境依然带有恨铁不成钢的情绪，可只要提起魅族，魅友们依然满怀希望。无论是一直以来都以用户体验为首要目标的Flyme OS，还是不随波逐流带给用户融合魅族独到理解的“骷拧被型，都是用户从无到有一路见证共同成长的难忘经历。魅族20系列，我们明年见。