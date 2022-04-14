静悄悄的互相“掰头”之后，国产折叠屏手机如何？

作者：毛毛

【天极网手机频道】关于折叠屏，从去年开始，国产手机头部厂商开始集中火力推出折叠屏手机产品。例如小米的MIX Fold内折叠手机搭配了屏下摄像技术，OPPO的Find N内折叠手机将UTG方案首次引入国产品牌，华为推出折叠机形形态P50 Pocket直接对标三星Galaxy Z Flip 3，刚刚发布的vivo X Fold则是首次引入航空航天材质，成为了全球首个通过莱茵三十万次折叠测试的折叠屏手机。似乎也是从这个时候开始可以看出，国内厂商似乎在开始偷偷“掰头”，折叠屏背后更大的生态之争也已开启，而这些都对冲刺高端市场具备较强支撑意义。

厂商推出折叠屏手机，首先要保证在直板旗舰上属于标配的体验用在折叠屏上不打折扣，不能为了折叠牺牲其他的基本体验，比如屏幕指纹、无线闪充、拍照等。以OPPO Find N举例，OPPO Find N从外观尺寸到系统交互，重新定义折叠屏手机体验新标杆，为折叠屏手机带来重大转折，推动折叠屏手机“从尝鲜，到常用”。OPPO Find N的黄金折叠比例，兼顾单手操控便捷性与大屏沉浸感;同时凭借自研精工拟椎式铰链，实现了无缝隐痕的折叠效果和自由悬停的全新交互体验。

OPPO历经4年6代，持续探索屏幕铰链技术，推出新一代无缝隐痕的折叠屏产品，提供多角度自由悬停。OPPO Find N采用自研精工拟椎式铰链技术，包含136个元器件，加工精度达到0.01mm。在精密的机械结构帮助下，屏幕弯折时可以形成自然的水滴形状，从而有效减轻视觉折痕。经德国莱茵实验室认证，相较传统折叠屏铰链方案，OPPO Find N最高减轻高达80%的视觉折痕，是目前折痕最轻的折叠屏手机。闭合状态下，手机边框无缝闭合，可有效减少灰尘进入。通过16版核心元器件方案的迭代，OPPO Find N可以实现顺滑开合的手感，在50°到120°内可以实现多角度自由悬停。

得益于独特的硬件形态和软件适配，OPPO Find N首次在大屏折叠屏手机上实现了大屏、分屏、悬停等多形态智能交互。此外，OPPO Find N还是国内首家支持悬停观影、悬停音乐、悬停会议、悬停健身、悬停视频通话、悬停影像的折叠屏手机，也是业内首款支持4K延时摄影的折叠屏手机。 硬件参数上，OPPO Find N搭载高通 骁龙888 ，最大12GB RAM+512GB ROM的存储组合。OPPO Find N拥有折叠屏中最新一代顶级屏幕，E5发光材质比前代降低15%的功耗，基于LTPO技术的1-120Hz智能动态刷新率，实现流畅且省电的效果，内置4500mAh 电池 ，拥有X轴线性马达。

似乎就是在OPPO Find N发布之后，大家开始关注折叠屏手机这个小众市场。为何说它还是小众市场？有专业的调研机构数据显示，2021年中国市场约有150万台折叠屏手机，华为占比达49.3%，凭借近半数的市场份额稳居第一位，而三星和小米分别占28.8%和13.2%，OPPO则拥有6.1%的市场份额。整体来看，折叠屏手机仍属于小众市场。IDC数据显示，折叠屏手机在国内智能机市场中占比约为0.5%。

再举个例子，刚刚发布的vivo X Fold在屏幕、影像、续能等方面给消费者带来了旗舰级的体验。除此之外，在数字化时代，手机承载了大量个人数据和隐私信息，为了保护用户隐私，vivo X Fold推出的高通SPU芯片级安全防护、千镜可信引擎、远程锁卡、Jovi输入法Pro、极简浏览器、隐匿模式等多项安全功能及产品，为用户提供极致的安全守护。

作为vivo品牌首款折叠屏产品，vivo X Fold集合了多项行业领先技术，在屏幕折痕优化、铰链耐久性、屏幕素质、办公协同、充电续航等方面全面解决消费者痛点。

其实从目前来看，无论是硬件还是软件生态，折叠屏手机更像是手机厂商创新的一次尝试，只能说初具雏形，尚未成熟，还需经过多代产品的更迭不断完善，只有等折叠屏手机核心元件逐渐规模化、成熟化以及成本快速下降后，才会带动折叠屏手机达到更大的市场规模，折叠屏手机对高端市场突破所做的事情意义才能体现。