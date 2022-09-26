vivo成为2022FIFA卡塔尔世界杯全球官方手机，助力赛事筹备

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【天极网手机频道】9月26日，全球领先科技品牌vivo正式宣布成为2022FIFA卡塔尔世界杯™全球官方手机。这是继2017年联合会杯、2018年俄罗斯世界杯、2021年阿拉伯杯后，vivo又一次亮相世界足球舞台。而当日发布的vivo X Fold+则成为了本届世界杯首批官方用机。凭借业界领先的折叠屏科技和高效的软件协同，vivo X Fold+将现身世界杯赛场，为赛事的筹备和举办工作提供有力支持。FIFA首席商务官罗米・盖(Romy Gai)也发表贺词，感谢vivo连续6年对世界杯的支持。作为本届世界杯唯一手机官方赞助商，vivo将凭借其行业领先的移动科技，联接全球球迷对足球运动的热爱，加冕每一个精彩瞬间。

vivo成为2022FIFA卡塔尔世界杯™全球官方手机

vivo X Fold+成为首批官方用机 助力世界杯赛事筹办

2022FIFA卡塔尔世界杯™全球官方手机覆盖vivo旗下全线产品，而最新发布的vivo X Fold+则成为首款折叠屏形态官方用机，现身位于多哈的卡塔尔世界杯赛场。

首款折叠屏形态官方用机vivo X Fold+

作为长期合作伙伴，FIFA商务执行总裁罗米-盖(Romy Gai)送上贺词，“我们与vivo合作长达6年, 在我们足球社群成长的同时，我们也见证了vivo的成长。足球是全世界共享的激情与热爱, 而科技则以极具创意的方式帮助球迷们以我们几年前无法想象的方式来参与和表达这种情感。vivo作为移动通讯领域的引领者，在全球服务超过4亿用户，让人们得以更加便捷和高效地记录和见证足球带给他们的一切，让人们可以更加便捷地联接与表达自我。”

此次，vivo将为FIFA赛事组委会、卡塔尔世界杯组委会、FIFA官方媒体转播团队、FIFA赛会志愿者、FIFA官方摄影团队提供业界领先的旗舰手机，以前沿科技帮助他们高效完成赛事筹办工作，为世界杯的顺利举办提供有力支持。

FIFA营销总监爱德华多-索利斯(Eduardo Solis)使用vivo旗舰手机完成赛事工作

以专业影像实力 加冕每一刻

作为移动科技的创新推动者，vivo将影像作为企业的核心赛道之一，并以其领先的专业实力，力图为消费者提供卓越的影像体验。本次世界杯期间，vivo将携手FIFA在全球范围内发起#Shotonvivo#“加冕每一刻”主题活动，鼓励全球球迷用手机记录世界杯的精彩时刻和与足球相关的动人瞬间。这些来自世界各地的影像故事将被发布在vivo和FIFA的官方平台上，并有机会登上卡塔尔世界杯的决赛舞台和国际足联博物馆。

四年一度的世界杯是全球瞩目的重要赛事，足球运动所展现的奋进、拼搏、团结的体育精神，以及带给人的激情与活力，也折射出体育竞技里vivo所倡导的“人文之悦”。通过与FIFA世界杯的合作，vivo希望为全球球迷带来非凡的巅峰科技体验，共同为赛场内外的精彩时刻加冕，也为心中的热爱加冕。

坚守长期主义 让全球用户享受科技便利

今年是vivo与世界杯合作的第六年，这段横跨六年的合作关系不仅基于彼此的信任和对于足球和体育精神的共同理念，也充分展现出vivo始终坚守的“长期主义”。以恰逢问世十周年的X系列为例，十年来，从HIFI与轻薄，到设计与极致影像;从单点的突破到系统性的领先，体现出vivo以用户需求为导向的极致追求。

科技创新是一项复杂的系统工程，也是一家科技公司前进的原动力。vivo在“长期主义”的指导下，将设计驱动、用户导向写进核心价值观，明确了影像、设计、系统和性能四条长赛道，并网罗全球先进人才，通过科技创新打造持续不断的核心竞争力。行业调研数据也印证了vivo的“种因得果”――根据Counterpoint Research发布的最新报告，vivo在2022年第二季度取得了中国市场销量第一，并在高端智能手机市场占比上跃居第二。

vivo高级副总裁、首席营销官，倪旭东表示：“足球属于每一个热爱它的人，无论赛场内外，vivo 都希望用科技的力量，让更多人感受到世界杯的精彩及科技带来的惊喜。未来，vivo也将继续坚持科技创新和用户导向，让全球用户享受科技的便利和乐趣。”