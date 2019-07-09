IBM折叠屏专利曝光 这设计够科幻

作者：高志伟

【天极网手机频道】2019年折叠屏让“平淡”许久的智能手机行业掀起了波澜，在今年年初的MWC期间，折叠屏的关注度与5G相比可以说是有过之而无不及，只不过在今年折叠屏手机颇有“高开低走”的味道。

在2019年亮相的数款折叠屏手机中，笔者认为完成度最高的当属三星Galaxy Fold，这也是目前位置媒体体验、评测最多的一款折叠屏手机。只不过由于屏幕遇到了一些“问题”，导致这款万众期待的产品被延期上市。前不久也有外媒报道，三星电子公司首席执行官高东真(D.J. Koh)谈到，三星的折叠屏手机游戏着急上市了。

但无论如何，在体验过三星Galaxy Fold后，笔者确实感受到了这款产品的“差异化”，尽管在一些应用、软件的适配上还有很多工作要做。但是折叠屏能够给智能手机带来的并不仅仅是更大的屏幕，同时在交互、功能等方面都有潜力值得挖掘。如何让折叠屏的优势全面发挥出来，这需要智能手机厂商、开发者的共同努力，不然一款万元机拿在手里除了“折叠”谈不到其他亮点，就有了一些食之无味弃之可惜的感觉。

当然除了三星、华为、小米等手机厂商对折叠屏抱有兴趣外，包括谷歌、苹果、微软等行业巨头均提交并获批了多项折叠屏专利，而且面向的产品不仅仅是智能手机，还包括平板、PC等等。如此来看，虽然目前折叠屏技术(或者说生态)尚未完善，但是这或许将成为科技行业的一项趋势。

或许很多小伙伴不知道，同样是科技巨头的IBM也获批了折叠屏技术相关的专利。对于很多PC用户而言，关于IBM的回忆或许还停留在ThinkPad身上。不过近日外媒曝光的这项专利却让笔者感叹，IBM的“脑洞”还是够大。



媒体根据IBM专利内容制作的设备渲染图

值得一提的是IBM这项名为“显示尺寸可变的电子显示设备(Variable display size for an electronic display device)”的专利于2016年由International Business Machines Corporation提交，但直到2019年6月11日才被美国商标和专利局(USPTO)收录到数据库中。不用于我们目前我们看过的一些折叠屏产品，IBM的提交专利可以实现“更复杂”的折叠方式，不仅仅是对折。

为了更直观地感受这项专利的效果，外媒LetsGoDigital基于专利内容只做了其渲染图，从效果来看，可以说是相当“科幻”了。从渲染图中可以看出，这款配备“折叠屏”的智能手表屏幕完全展开后显示面积扩大了8倍，从手表“变形”为平板。



媒体根据IBM专利内容制作的设备渲染图

据介绍，为了实现显示面积扩大，设备中有4个隔间空间，每个隔间可以存放2个显示部件，因此共有8个显示模块。根据不同展示方式，这款智能手表可以变形为智能手机、平板。根据专利中提到的内容，单块屏幕的尺寸为2英寸(宽)、3英寸(高)。因此展开4块屏幕后，大约相当于比例3：2的约7.2英寸智能手机屏幕。值得一提的是，每块屏幕之间的缝隙很小，因此显示效果值得期待。当8块屏幕完全展开后，这块“手表”的屏幕尺寸已经可以媲美4：3的10英寸平板。

目前尚不清楚IBM将采用何种屏幕展开方式(手动、半自动、全自动)，如果采用全自动方式，那么“科幻感”就更加强烈了(手动配上汽车人变形时的BGM)，当然这对于保护设备折叠组件的寿命也最为有利。



媒体根据IBM专利内容制作的设备渲染图

IBM本次曝光的折叠屏专利或许在短期甚至近几年中都不会有成熟的终端设备上市，但无疑让人眼前一亮，对于折叠屏设备以及这些设备的应用场景我们还可以更加大胆的进行一些猜测和探索。当然通过这项专利我们也可以看到折叠屏设备面临的另一项难题――便携性!

作为“智能手表”配备8个显示模组后毋庸置疑会变得“臃肿”，佩戴在手腕上或许并不舒适。同样对于折叠屏手机而言，便携性也是一大难题。在对着屏幕后尽管机身变得“瘦长”，但厚度…就导致放在口袋里有时并不友好，另一方面，拿在手里也会有一定的负重感。



媒体根据IBM专利内容制作的设备渲染图

尽管如此，想要推动折叠屏“落地”还是需要行业大胆尝试。毕竟用户需要差异化产品刺激，厂商需要占据更多份额，甚至开发者也需要针对不同设备形态来打造合适的内容（不仅仅是折叠屏，还有5G等）。三星做了第一个吃螃蟹的人，虽然有些“出师不利”，但是这条鲶鱼成功的引起了关注，让“平淡”的智能手机行业值得更多的期待。