OPPO“安第斯智能云”发布，致力于“让终端更智能”

【天极网手机频道】今天下午，OPPO 未来科技大会2022(OPPO INNO DAY 2022)拉开序幕，除了发布第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y以及OPPO首款家庭智能健康概念产品OHealth 家庭智能健康监测仪 H1之外，OPPO发布了三大核心技术最后一块拼图安第斯智能云(AndesBrain)。

作为OPPO三大核心技术之一，安第斯智能云是服务个人、家庭和开发者的泛终端智能云，提供端云协同的数据存储与智能计算服务，致力于“让终端更智能”，是万物互融的“数智大脑”。

据了解，安第斯智能云拥有端云数据存储、端云机器学习、端云实时渲染、智能对话、硬件仿真与安全隐私六大平台能力，并且提供重构存储体验、增强智能服务，以及探索虚实融合三大体验革新，同时实现100%绿电，整体零碳排，液冷单元PUE低至1.15;采用先进GPU训练集群和互联架构，可支撑千亿超大模型预训练。

在重构存储体验中，OPPO提供基于CubeFS的解决方案，方案包括OPPO无限云相册以及随心办公空间在内的两个重要应用场景。CubeFS For Android作为其中的一个模块，通过将云端文件系统嵌入到终端OS层，可以无限拓展存储空间，用户更换设备时无需迁移备份，在不同设备上也可以实现一致性体验。

增强智能服务中，端云机器学习系统StarFire推动小布向进一步向生成式AI、具身智能等技术战略方向演进。

三大体验革新最后的探索虚实融合被认为是移动互联的下一个形态。OPPO打造的Andeverse端云实时渲染引擎，通过云侧实时渲染与超低时延串流技术，在端侧实现轻量化接入，用户无需被终端性能与成本所约束，构建数字分身与3D虚拟空间。另外，安第斯智能云提到的端云实时渲染的超写实数字人未来将会用在数字人直播、智能客服等应用场景中。

就如OPPO数智工程事业部总裁刘海锋所说，安第斯是地球上最长的山脉，它所形成的天然屏障改变了周边生态。作为泛终端产业的全新生产力，安第斯智能云的使命是让终端更智能，不断重构存储体验、增强AI服务并探索虚实融合未来。随着安第斯智能云的推出，表达了OPPO以强大的智能云赋能终端、革新体验的决心。