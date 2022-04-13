iPhone 14或将支持卫星网络连接 网友：要不先让续航支棱起来？

作者：毛毛

【天极网手机频道】有外媒报道，苹果计划在iPhone 14以及下一代Apple Watch中引入连接卫星功能，这就意味着用户可以在没有运营商网络连接的情况下依旧能使用iPhone或者Apple Watch发送紧急短信和SOS相应功能。虽然去年就有消息称苹果会在新的iPhone上推出LEO低轨卫星通讯或是卫星连接功能，同样是不需要通过运营商，而是通过卫星网络向紧急联系人发送信息，这样能够提升iPhone用户在野外的呼救能力，在关键时刻甚至能起到保命作用。但可能因为各种各样的原因吧，苹果并没有在iPhone 13系列中搭载这个功能。

根据彭博社的消息，苹果估计会在今年发布的iPhone 14系列上搭载这一功能，并且考虑到有部分用户会使用Apple Watch进行通话，所以还会在Apple Watch中提供此功能。

对于这一功能，有用户不买账并且表示普通人用这个功能真的很鸡肋，同时还提出如果使用卫星通讯的话续航是否更差等实际性的问题。也有网友建议取消这一功能，一是降低泄密风险，二是希望降低售价或是升级更有用的功能，如果真是一些户外探险者或是相关人员的话最好配备专用卫星电话。

当然，关于这个功能点，虽然苹果目前尚未有其他透露，但是彭博社在报道中也提醒了各位，这一功能的推出可能会因为不同地区的法规不同而有所不同，这也意味着这一功能可能并不会在全球每一个地区都能启用。

所以咱们就当是看一篇新闻吧，毕竟绝大多数用户是用不上这个功能的。