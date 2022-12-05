iQOO 11系列新机官宣海外12月8日发布，国内或同步

【天极网手机频道】此前宣布12月2日召开发布会的iQOO推迟了发布会，导致iQOO 11系列新机一直没能和消费者见面。最近iQOO官方确认将于12月8日在海外召开发布会，届时会发布iQOO 11系列新机。

根据iQOO海外官方的信息，iQOO 11系列将会在12月8日于马来西亚、印度尼西亚等东南亚市场发布。同时还有消息表示，国行版本也有望在同一天召开发布会，但最终的消息尚未确定。除去iQOO 11系列新机之外，当天还会一同发布iQOO Neo7 SE，全球首发联发科天玑8200芯片。

iQOO 11将包含iQOO 11标准版和iQOO 11 Pro两个版本，两者都将搭载骁龙8 Gen 2芯片。作为高通最新的旗舰级芯片，骁龙8 Gen 2使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%，但CPU性能的提升并非骁龙8 Gen 2此次的升级重点，Adreno 740才是这次的重头戏。这颗GPU支持光线追踪技术，并且带来25%的性能提升和45%的能效提升。在实际测试中，骁龙8 Gen 2的成绩远超苹果A16芯片，甚至在能效方面也要超过天玑9200，完全对得起iQOO官方对于iQOO 11系列宣称的未来电竞旗舰手机称号。

iQOO官方放出的配置信息显示，两款机型都会会配备vivo自研的V2影像芯片，首发2K 144Hz刷新率的E6全感直屏。除此之外，iQOO 11标准版内置5000mAh的大电池，支持120W快充。而iQOO 11 Pro将会继承iQOO 10 Pro上的200W超级闪充，电池容量为4700mAh，将会带来惊人的充电表现。

iQOO全系都配备LPDDR5X内存以及UFS4.0存储，并且iQOO 11标准版还将作为KPL官方比赛专用机，与前代相比，UFS 4.0顺序读取速度提升100%，能耗比提升46%;LPDDR5X速度提升33%，频率高达8533Mbps。

iQOO 11标准版机身尺寸为164.8x77x8.5mm，重量也达到205g。采用一颗5000万像素、光圈f/1.9的主摄，以及一颗1300超广角和一颗800万微距组成的三摄系统，前置则是一颗1600万像素的镜头。而iQOO 11 Pro将会采用IMX866的主摄以及5000万像素的鱼眼摄像头，在影像方面有了vivo自研的V2影像芯片的加持，相信iQOO 11系列新机的影像效果会有进步。

对于用户而言，好饭不怕晚， 虽然晚几天见面，但是iQOO 11系列无论是爆料的配置参数还是官方释出的规格，无一不在透露其是一款堆料扎实且豪华的旗舰机型，作为下半年骁龙8 Gen 2机型，iQOO 11系列有着很强的竞争力。虽然海外已经定档，国行目前却并没有明确消息，用户还需要再耐心等两天。