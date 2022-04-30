别说我没告诉你，五一节前的新机安排在路上了

作者：毛毛

【天极网手机频道】已经四月底了，离我们五一小长假还远吗？虽说现在出游都要非常严谨，但丝毫不影响我们换新机，更何况四月惊喜太多，国内各家厂商都陆续发布自家新品，手机圈可以说是热闹非凡。

OPPO K10

一直以来，OPPO K系列以硬核气质来打造轻旗舰，凭借着超值价格和高性能表现，深得广大硬核玩家的喜爱。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10在屏幕素质、影像技术等方面也再次突破，内置旗舰级芯片，更有六大“神装”辅助，游戏畅爽无阻。不仅如此，OPPO K10系列还在外观设计上也进行了大胆创新，打造出不同于以往的电竞级硬核外观。

这一次OPPO将曲线美学带到了OPPO K10系列上，机身背部以柔和的曲线呈现硬核的外观。OPPO将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

值得一提的是，OPPO K10系列机身内部元器件接近 1：1平衡配重，单手持握时不再“头重脚 轻”。摄像头模组与背板之间，也选用黄金曲线平滑过渡，三边等距的“火山台地”自然隆起，横向游戏场景握持手感更佳。一体式机身背板，醒目的全新K10系列镭射符号更加彰显个性，哑光磨砂的高级质感与握持手感二者兼得。

OPPO K10正面则是搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富;6档变速调节针对不同的场景适配不一样的帧率，这样可以有效保证用户使用体验效果的同时还能智能降低功耗。

价格方面，OPPO K10 8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元;OPPO K10 Pro 8GB+128GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价3199元。已于4月28日上午10点全渠道开售，用户可上OPPO官方商城以及各大电商平台进行了解以及购买。

vivo X80 Pro

4月25日，专业影像旗舰vivo X80系列正式发布。作为vivo品牌最新的旗舰产品，vivo X80系列秉承对手机影像与性能的不断思考和技术探索，带来第二代双芯旗舰，将影像与显示性能彻底释放。自研芯片V1+，不仅在原有影像层面上再次进化，还突破性地运用在性能与显示领域，再次定义第二代双芯旗舰标准。

vivo X80系列搭载一块6.78英寸的三星 AMOLED 2K E5超感自由屏。其采用了先进的“钻石排列”，支持120Hz LTPO自由帧率，无论是屏幕功耗，还是色彩观感都比上一代有所提升，带来了更加真实生动的画面体验。

vivo X80系列带来了全新升级的V1+芯片，进一步提升其综合影像能力。在硬件方面，vivo X80 Pro后置搭载的是5000W像素独家定制GNV超大底主摄、4800W像素超广角镜头、1200W像素蔡司人像微云台、800W像素潜望式超远摄。值得一提的是，X80系列全系搭载vivo与蔡司联合研发光学镜头，更有蔡司T*镀膜，大幅降低镜头炫光与色散问题，轻松实现大光比复杂环境下的纯净画面效果。

性能方面，vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择。作为高通目前最先进的4nm制程工艺手机芯片，相比上一代骁龙888 CPU性能提升10% ，GPU渲染速度提升30%，AI算力至高提升400%。天玑9000采用台积电4nm工艺，拥有极佳低温、低功耗、长续航能力，满足旗舰消费者的需求。

价格方面，vivo X80 Pro提供三个存储版本选择，8GB+256GB版本售价5499元;12GB+256GB版本售价5999元;12GB+512GB版本售价6699元，已于4月29日全渠道开售，感兴趣的朋友不妨了解一下。

一加 Ace

一加 Ace 设计上采用了硬朗直边，正面是一块深度定制的6.7英寸120Hz柔性电竞直屏，支持10亿色与HDR10+认证，色彩细腻准确，搭配2.5D 台阶的全新设计，看上去更加轻薄，也更具速度与力量感，手机后壳一加 Ace采用全新的电光瀑布工艺，行业首创光哑渐变，左侧纹理自上而下慢慢消失，自然渐变的留白让人能感受到光的流动。后盖线条纹理由深至浅，质感和细节都更有层次，手感细腻且不沾指纹。配色上，一加 Ace选用“开黑”和“回蓝”两色，开黑低调沉稳又不失优雅，光照下仿佛有光影流动;回蓝采用幻彩CD纹，灵动飘逸。一加 Ace机身厚度仅为8.2mm，重量控制在186g，依然一加式的好手感。

性能上，一加 Ace搭载独家定制版天玑 8100-MAX芯片，通过一加和MTK专属的研发团队联合调校，天玑8100-MAX针对游戏稳定性，AI 计算能力和夜景视频降噪能力进行了全面优化。游戏方面，一加充分结合 MTK 稳帧策略和HyperBoost 游戏稳帧引擎的 GPA 稳帧策略的优势，保持长时间帧率稳定;AI性能上，得益于双方AI技术能力的融合，天玑8100-MAX的AI算力大幅提升，Benchmark AI 跑分定制版天玑 8100-MAX芯片比非定制版本高约2000分，同平台排名第一;针对用户痛点场景夜景视频拍摄，一加Ace专门做了针对性技术攻克，使其夜景视频降噪能力大幅提升。

影像方面，一加 Ace搭载IMX766 + OIS 光学防抖影像组合，带来旗舰级的影像表现。在相机算法上，集团已经打磨了IMX766 超过2年时间，影像算法经历了 40 次大版本的迭代优化，IMX766 传感器的能力得到最大程度的发挥。在 OIS 光学防抖的协同下，IMX766拥有优秀的成像表现，成像锐度、降噪和暗光细节俱佳。使用一加 Ace拍摄的照片清晰通透，白平衡控制出色，即使动态抓拍效果也非常清晰。

售价方面，一加 Ace 8GB+128GB版本售价2499元;一加 Ace 8GB+256GB版本售价2699元;一加 Ace 12GB+256GB版本售价2999元;一加 Ace 12GB+512GB版本售价3499元。目前新机正在热销当中，快去了解一下吧。

反正五一长假还不一定能出去游玩，那就不如在家里用新机打打游戏煲煲剧，何乐而不为呢。