618大促购机攻略：3000元价位竞争力新机选择

作者：毛毛

【天极网手机频道】双芯人像科技OPPO Reno8系列已于23日晚正式发布，不仅搭载了天玑8100-MAX与全球首发的骁龙新平台，协同自研NPU马里亚纳® MariSilicon X，共同构建「双」芯影像系统，带来双优势场景，还搭载了「双」旗舰人像镜头和续航「双」保险，打造得“芯”应手的新机体验。

外观设计上，Reno8系列采用全新的流云双镜设计，延续Find X系列一体化造型，与航空铝直边金属中框自然衔接，实现手感与观感平衡统一。配色上更加多样化，Reno8 Pro拥有迷人的“微醺”、怦然心动的“邂逅蓝”、以及充满质感的“夜游黑”;Reno8 Pro+则拥有清澈的“逍遥青”、轻盈的“漫游灰”、经典的“暗涌黑”。

影像上，Reno8系列首次搭载马里亚纳芯片，通过DSA新黄金架构理念，最高18TOPS算力和高达11.6TOPS/w能效比，其提供高达20bit Ultra HDR动态范围能力、实时RAW域处理，使OPPO Reno8系列此次支持芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级App相机增强这三大芯片级影像增强。得益于马里亚纳芯片加持，OPPO Reno8系列的影像系统可以与天玑、高通双平台旗舰芯片无缝接入，配合双平台旗舰SoC、OPPO双定制影像传感器(IMX766、IMX709)、人像算法矩阵，组成双芯人像摄影系统，为OPPO Reno8系列带来超高画质的人像摄影效果。

在软件层面，OPPO Reno8系列支持原生肌理级自拍，从磨皮、美白、立体、亮眼和颈部优化5个维度，针对美颜效果进行全方位优化，基于OPPO自研3A算法与色温传感器，带来更加精准的肤色还原表现，同时将AI去瑕疵算法再次升级，可将毛孔、皱纹等瑕疵完美去除，同时还原真实皮肤纹理，实现精细化美颜。

核心配置上，OPPO Reno8 Pro+此次搭载天玑8100-MAX旗舰芯片，采用台积电5nm制程工艺，性能更强功耗更低，同时配备最高12GB LPDDR5和256GB UFS3.1旗舰存储组合，兼顾各种大型游戏及日常使用场景;OPPO Reno8 Pro则首发骁龙7 Gen1旗舰芯片，架构与旗舰芯片骁龙8 Gen 1相同，CPU和GPU性能大幅升级，在日常使用中带来更为流畅的整机使用体验。两款机型屏幕均升级至120Hz超清屏，同时配备X轴线性马达及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和GPA稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，为用户提供全程稳帧的使用体验。另外，OPPO Reno8则升级为天玑1300处理器，日常使用响应更迅速。

Reno8 Pro+及Reno8 Pro本次将屏幕升级为120Hz超清屏，配备X轴线性马达，在游戏时可提供4D震感，为用户提供拟真游戏体验。同时OPPO Reno8系列全系标配4500mAh大容量电池及长寿版80W超级闪充，为Reno8系列提供出色的续航和更加高效的使用体验。此次Reno8全系搭载ColorOS 12.1.1操作系统，进一步强化用户使用体验。

OPPO Reno8系列共有三款产品、七种配色，其中Reno8 Pro+配备逍遥青、漫游灰、暗涌黑;Reno8 Pro配备微醺、邂逅蓝、夜游黑;Reno8配备微醺、晴空蓝、夜游黑三个颜色。OPPO Reno8 Pro+的售价是8GB+256GB版本3699元，12GB+256GB版本3999元;Reno8 Pro的售价是8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元，12GB+256GB版本售价3499元;Reno8的售价是8GB+128GB版本售价2499元，8GB+256GB版本售价2699元，12GB+256GB版本售价2999元。

即日起接受预订，Reno8&Reno8 Pro+将于6月1日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售;Reno8 Pro将于6月11日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售。同时，OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场会同步开售。6月30日前购买新品，还可享受屏碎保“买一送一”福利，想要了解更多商品优惠信息，不妨持续关注OPPO官网。