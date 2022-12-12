　　化繁为简让人遐想，OPPO将在2022未来科技大会上发布首个健康概念产品

【天极网手机频道】12月12日，@OPPO官微正式宣布，首个健康概念产品将在12月14日的未来科技大会2022上正式发布。海报中提到“化繁为简”，不禁让人遐想。天极网以为OPPO极有可能带来中心化、系统化的智能健康设备。当下越来越多的智能设备亮相，将过去需要专业医疗设备才能做的事情带到了消费电子领域。不过，国内目前在该领域尚处于前期探索阶段。如何高效、简便地解决用户在健康方面的诉求仍有很大空间，这也是OPPO此次健康概念产品最让人期待的地方。

OPPO首个健康概念产品即将发布

天极网了解到，OPPO官方曾多次表示将健康作为“可以做一辈子的事业”，提倡“主动预防型医疗”，希望通过科技帮助用户建立起健康的生活方式。2021年，OPPO正式成立健康实验室，集合了算法、传感器、数据科学和生物医学等领域的专家，重点投入心血管健康、运动健康、睡眠健康、心理健康等研究方向，并支撑OPPO硬件、软件以及健康服务产品的开发。

在今年OPPO开发者大会2022上，OPPO发布了自研的OPPO Sense® 运动健康算法，包含Cardio心血管健康评估、Fitness运动算法引擎，以及Sleep睡眠健康算法体系，目前已经全面应用于OPPO穿戴、手机各项产品和服务中。

目前OPPO暂未透露更多关于首个健康概念产品的更多讯息，至于它将如何“化繁为简”，又将如何为用户带来更专业的、贴心的健康服务，12 月 14 日，OPPO未来科技大会2022， 我们不妨期待一下。