全家人的数据收纳箱 华为发布首款鸿蒙家庭存储满足多样存储需求

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【天极网手机频道】随着互联网的快速发展，我们都生活在了这个信息化的时代，工作或是生活中所使用的手机、电脑等电子设备无时无刻都会产生大量的数据，它们可能是工作和学习的资料，也可能是珍藏许久的经典电影，还可能是记录自己和家人美好回忆的照片...尽管目前设备的存储空间都越来越大，但随着时间的推移，数据量不断积累，如何妥善存储和打理这些数据还是成为许多人都在面临的问题。

针对目前广大消费者数据量不断增多，数据的形式和需求场景逐渐复杂化，华为带来了首款家庭存储产品―华为家庭存储，旨在满足个人和家庭的使用需求。

多设备无缝扩容 数据随取随用更方便

尽管目前手机、平板等设备的存储空间越来越大，但随着时间的推移，所累积数据量越来越大，移动设备仍然会面临空间不足的问题，我们可能就需要进行一些数据的取舍。而有了华为华为家庭存储之后，则可以摆脱这样的窘境。

手机/平板等移动终端设备在连接WiFi后就会开启与华为家庭存储之间的文件同步动作，远程连接同样OK，这样我们无论何时何地，都可以将手机或者平板中的文件、照片等数据同步到华为家庭存储当中。而且同步是双向的，手机和平板设备中的文件会一直和存储中保持一致，就算我们换了另外一部手机，依然可以通过同一华为账号，让文件从存储中同步到新设备。

当移动设备存储空间不足时，则可以使用一键释放空间，删除超过30天且已经备份的源文件，有需要时可以再同步回手机上。有了华为家庭存储在，我们的手机、平板等移动设备相当于拥有了多达数TB的额外存储空间。

PC设备同样可以使用华为家庭存储，将电脑设备中的文件传输到存储设备当中。平时可以将一些工作可能会用到的软件和资料放到存储中，外地出差时随时进行下载使用，无需再携带移动硬盘，更加方便的同时，还能节约电脑的硬盘空间。平时在公司也可以将没编辑完的文档放入存储设备中，回家使用其它设备继续进行编辑，轻松实现跨设备和跨场景的办公。

超大的存储空间让它可以容纳上千，甚至上万部高清电影，平时看到好的影片就可以随时下载到华为家庭家庭存储空间之中。晚上回家或者周末，打开华为智慧屏，便可以和家人一起畅享大片。

超强AI引擎加持 查看方便搜索精准

如今，越来越多都会选择用图片或者视频记录生活，在数据量不断增大的同时，如何更好地找到一些之前拍摄的照片或视频同样是一个关键的问题。此前无论是使用移动硬盘，还是传统的网盘来备份这些数据，查看和搜索都非常麻烦。我在平时整理相机内存卡照片时就常常遇到类似的问题，拍摄的照片可能会存在不同的文件夹中，每次都要一个一个打开寻找。相较于文件可以打包命名，图片的数量更多，每个都单独进行命名并不现实。

针对广大用户图片和视频数据日益增多，查看和搜索困难的问题，华为家庭存储强大的AI引擎便发挥出了作用。它能让我们的图片和视频更加有序地进行排列，精准分类，方便后续搜索和寻找。首先它支持AI相册功能，基于人脸聚类和标签事物聚类技术，图片会按照人像、事物、地点分类，视频主题标注，证件识别等，按照一定的逻辑分类生成对应的相册。目前很多家庭都喜欢用照片记录孩子的成长，当拍摄的照片中出现5张以上孩子的照片时，系统就会为孩子单独生成“宝宝相册”，每个精彩瞬间都在此呈现;或者当我们出去玩时，会拍摄很多风景照片，它便会推荐生成风景相册，后续查看都会更加方便。

解决了查看麻烦的问题，接下来则是关于搜索困难的解决办法了。传统的搜索引擎都是基于用户输入的“新年”、“故宫”等“标签词”进行搜索的，但设备可以识别的标签总数始终是有限的，因此经常会出现搜索不到的问题。对此，华为带来了业内首创的自然语义搜索，所谓自然语义，就是符合我们自然语言习惯的描述，像“新年去吃了大餐”“去年去故宫看雪”等，通过华为家庭存储强大的AI能力，经过10亿+图库中的大数据学习并生成模型下发到存储中，基于这个AI模型，利用搜索词和图库中数据的特性进行比对，从而让用户精准的搜索到想找的东西，让用户想到就能搜到。

另外，它还支持OCR增强图片文字识别，简单说就是可以识别图片上的文字，比如我们曾上传过身份证等证件或者拍摄的文字笔记，华为家庭存储都可以识别上面的文字，当我们搜索”身份证“或是”笔记“时，它就能呈现相应的结果。针对视频内容，华为家庭存储的AI搜索还支持视频主题标签提取技术，它会抽取视频中的关键帧，经过场景分类算法处理后打上标签，后续再让用户通过标签更容易地进行搜索。

三重安全保护 带来金融级隐私防护

近几年来，数据的隐私安全逐渐成为用户关注的重点。因为数据泄露而造成大量损失的情况屡见不鲜。华为家庭存储作为一款数据存储类产品，同样将数据安全看作重中之重。基于HarmonyOS的安全隐私防护，华为家庭存储实现了三层空间加密。华为家庭存储使用了整机加密，一文一密的内容加密方式，区别与市面上多数存储产品全盘统一加密的形式，在华为家庭存储中，即使有某个文件遭到恶意破解，也仍能保证其他文件的安全。在账户的权限分配方面，华为家庭存储没有设置超级管理员的角色，管理员除可以添加家庭成员外，在文件浏览的权限上与所有成员一致，仅能查看自己的个人空间与公共空间。此外，华为家庭存储还将生物识别技术带到了家庭存储上，在存储类产品中首次搭载了指纹识别，提供了指纹保密柜功能，存储在保密柜中的文件仅支持用户本地当面指纹解锁访问，不支持远程查看，方便用户最重要数据的查看保管。

多重数据保险 让你的数据永不丢失

相信很多人都会担心由于硬盘损坏而造成数据丢失的问题，虽然有数据恢复的可能，但不仅耗费时间，而且还需要额外的花销。

为此，华为家庭存储同样为用户做了万全的准备。它提供了8T*2和2T*2两个带盘版本，前者使用的是企业级硬盘，后者为NAS级硬盘，相较于普通硬盘质量更好，使用寿命更长。

华为家庭存储还支持动态双盘备份，用户可以自己定义文件是“高可靠”模式，还是“大容量”模式。选择“高可靠”模式的话，文件会在每块硬盘上分别存一份，即便坏了一块盘，数据依然可以在另外一块盘找到，适合存储一些非常重要的数据，如家人的照片、工作资料等;而一般可再次进行下载的电影或者程序则可以选择“大容量”模式进行存储，节约硬盘的空间。

写在最后

作为一款面向个人消费者的存储产品，华为家庭存储既可以让手机、平板等实现无缝扩容，非常方便地将文件和照片等各类数据存入其中，有效缓解移动设备存储压力。同时也对跨场景和跨设备的办公同样有着非常大的帮助，回家无需带着公司的电脑，出差不怕忘带硬盘。强大的AI引擎则让华为家庭存储拥有了其它设备无法比拟的照片和视频查找功能，让用户可以更精准和高效地找到想要的东西。另外，华为还为其准备了基于HarmonyOS的安全隐私防护，通过三层空间加密，对个人隐私加以全方位保护。可以说，华为家庭存储是一款能匹配全家人多样需求场景的数据存储产品，无愧为全家人的数据收纳箱。