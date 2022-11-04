华为开发者大会2022正式召开 鸿蒙生态全面进化开放

【天极网手机频道】11月4日下午，华为开发者大会2022(Together)在东莞松山湖揭开帷幕，带来了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：“Harmony是和谐的意思，在大家的共同支持下，我们克服了一个又一个困难和挑战，经过四年的发展，依托鸿蒙更具生命力的底座，鸿蒙生态已经日渐成熟，更包容、更开放、更具创新力，我们希望与全球开发者一起创新照见未来，共建鸿蒙世界。”

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东

共建鸿蒙世界，鸿蒙生态再次迈出坚实一步

鸿蒙“出道”四年来，一步一个脚印，完成生态建设布局，成为万物互联的重要基石。2019年，HarmonyOS正式面世;2020年，华为面向智能硬件生态伙伴发布全新品牌和开放平台――鸿蒙智联;2021年，智能手机等多种终端全面搭载HarmonyOS，实现同一套系统能力适配多种终端，HarmonyOS成为史上发展最快的智能终端操作系统;2022年，伴随着五大场景体验持续进化，HarmonyOS已成为最具生命力的生态底座，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿;

四年来，华为持续创新攻坚，让鸿蒙生态持续进化开放，携手开发者步入鸿蒙生态快车道。截至目前，鸿蒙智联已有合作伙伴超2200+，产品发货量超2.5亿;鸿蒙生态开发者超200万+，HarmonyOS原子化服务达50000个;HMS Core开放25030个API，近4万款应用跟随华为的步伐走向全球市场。u

此外，华为持续投入鸿蒙生态人才建设，联合清华大学等166所国内高校开设HarmonyOS课程，为2万+学生开发者提供丰富的学习资源，教育部产学合作项目鸿蒙生态方向项目已累计支持95项。

当下，华为正围绕五大场景，通过领先技术、30000+API、鸿蒙开发套件，构造鸿蒙新世界。而这也是一个更包容、更健康、更绿色、更开放的万物互联技术底座。鸿蒙为消费者带来视觉、听觉、手语、适老化等无障碍服务，不断引领数字健康新发展。凭借不断增强的开放能力，OpenHarmony开源项目使能千行百业加速数字化转型。

华为终端BG首席运营官、Marketing与销售服务部总裁 何刚

华为将领先创新技术定义成标准能力开放，开发者的黄金时代已来

HarmonyOS的优质体验依托于分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术和能力开放。经过四年发展，华为持续攻坚底层技术创新，做出更丰富的产品和服务，并将能力和工具开放给开发者。

分布式能力是支撑HarmonyOS作为面向万物互联的操作系统最核心能力，支撑超级终端，多设备通信共享，超级桌面等功能。基于分布式软总线、端云协同等能力，让生态设备之间即连即用，操作简单便捷，所有设备协同交互统一风格，并为用户带来内容的跨设备实时同步、畅连语音、视频共享等体验。手机上的内容可无缝流转到手表或大屏设备，用户可以一站式查看和管理不同终端上正在运行的应用。多机位模式、跨应用取色、WPS跨设备内容编辑等功能，让内容自由流转，创作更自由。多设备通信共享、超级桌面、超级中转站等创新体验，让办公更轻松。

轻量化服务是应用生态的重要部分，HarmonyOS原子化服务改变了用户获取服务的方式，为用户带来系统级、卡片化、多入口、跨设备、主动服务的创新体验。即用即走、易于分享、与App共享代码、无需重复开发等特性，将应用化繁为简。HarmonyOS生态还提供了超过30个分发入口，包括负一屏、桌面、小艺建议、小艺语音、智慧搜索等，为新浪、支付宝、去哪儿等合作伙伴带来更强的服务分发和触达。并可适配手机、手表、座舱等设备，实现跨端无缝流转。

HarmonyOS领先的全场景AI能力使能视频剪辑、阅读、语音助手等体验全面提升，让知识和服务的获取更简单。本次全新发布全球首个多语种权威知识的检索生成模型WebBrain，可实现端到端的权威知识的搜索与生成，让阅读和搜问答成为一件容易的事。

在地图能力方面，华为推出全新3D实景地图，通过2500张照片，仅需30分钟即可快速构建出5平方公里的超精细数字世界，并现场展示了令人惊艳的实景3D版东莞溪流背坡村地图，打开Petal出行即可体验。同时，带来更高精度的导航和大场景高精度云端实时渲染能力。

超高清音视频体验时代已来。HarmonyOS通过HDR Vivid和Audio Vivid，配合多种设备为用户带来超高清音视频体验。HDR Vivid全面提升画面质感，Pocket S、华为智慧屏V、V Pro和V75 Super等更多设备支持HDR Vivid，一部Mate 50系列手机即可实现HDR Vivid视频制作，让所见即所得。Audio Vivid是全球首个基于AI技术的音频编解码标准，华为参与标准制定，并结合独家端侧渲染算法，实现华为空间音频全链路高清效果，未来华为还将把高清空间音频体验带入座舱。华为正式开放创作工具插件Petal Vivid，帮助内容创作者在三维空间实现全链路高清空间音频创作，还原音乐现场。

在隐私安全方面，HarmonyOS构建全方位安全防护架构，包括芯片安全、系统安全、纯净鸿蒙生态，为用户带来全面的安全使用体验。基于分布式安全框架，为用户带来智能门锁、家庭存储、智能穿戴、智慧座舱等多设备安全体验。华为持续推进行业生态发展，将设备安全能力赋能多个行业，同时将安全与隐私能力开放给合作伙伴，共同打造纯净安全生态。针对HarmonyOS应用服务，华为从开发、发布、运行阶段进行全流程安全管理，保障开发者应用不被篡改仿冒，使消费者获得更加纯净的应用体验。

华为终端BG软件部 总裁 龚体

基于声明式开发体系推出鸿蒙开发套件，全面助力开发者更好地发挥潜力

HarmonyOS⼀直关注开发者心声，针对过去一年收到的100,000+开发者反馈，华为提出面向万物互联时代应用与服务开发的三大理念，与开发者共建鸿蒙生态。“一次开发，多端部署”帮助开发者降低门槛，提升效率;“可分可合，自由流转”可实现跨端连续服务、多端协同;“统一生态，原生智能”是指HarmonyOS与OpenHarmony统一生态，与三方框架共生共荣，HarmonyOS提供分层，简单易用的AI能力，供开发者快速集成，利用系统预置的强大的AI能力，降低智能应用的开发门槛。

为帮助开发者更高效开发应用，快速加入鸿蒙生态，华为从设计>开发>测试>上架，端到端切换声明式开发系统，并将应用开发套件升级为“鸿蒙开发套件”,这是HarmonyOS确定以声明式开发体系为方向，应用全面鸿蒙化的一个里程碑。

万物互联的设计体系HarmonyOS Design为HarmonyOS应用开发提供体验一致的高效设计工具，设计资源免费开放，支持开发者快速调用;更简洁高效的开发语言ArkTS可以降低开发代码量，使应用开发效率提升30%;ArkCompiler进行编译运行机制优化，实现了业界首个动态类型语言AOT编译模式，显著缩短应用启动运行时间。ArkUI渲染机制简化界面渲染算法，显著提升应用界面滑动加载速度。同时构建了全新的开发模型“Stage”，规范化进程禁止应用随意拉起后台，并实现了逻辑和UI分离，进一步提升跨端流转开发效率;开发、测试工具及应用上架分发服务也配套声明式开发体系全面升级，实现高效开发、快速测试、一键上架分发。

此外，华为发布了HarmonyOS 3.1开发者尝鲜版本，SDK全面升级ArkTS声明式应用开发。HarmonyOS 3.1将支持1万+ArkTS APIs，拥有声明式UI、应用开发框架、分布式系统服务、多媒体、WEB、通信等多种能力。同时HarmonyOS 3.1 SDK兼容OpenHarmony API能力，华为将持续投入OpenHarmony开源项目共建。

自HarmonyOS发布以来，华为在技术创新、能力开放、产业合作等领域不断努力，创新的技术为消费者提供了创新的体验，也同时开放给所有开发者，创造等多可能。未来，华为将进一步开放最核心的技术与能力，与开发者及生态合作伙伴共建鸿蒙生态，围绕五大场景共建万物互联时代的全场景智慧生活。