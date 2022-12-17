专访Find N2系列产品团队：折叠屏核心技术上，OPPO「埋头实干」厚积薄发

折叠屏四年，形态已不鲜见，然而细节体验之处仍有玩味的地方。其中OPPO品牌的产品最值得说道，它从第一代Find N开始，就在折叠屏方面出了一条特性独立的发展之路，其背后是OPPO对整个折叠屏技术思路的考量。如今OPPO又带来了两款折叠屏，分别为横向折叠屏迭代之作Find N2，与首款竖向折叠屏Find N2 Flip。两款产品均各有特色，也带来了诸多不一样的体验。OPPO Find N2系列发布会之后，OPPO产品创新团队的负责人李明阳和OPPO Find N系列产品经理周意保接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就核心技术、研发细节与产品思考与天极网做进一步交流。

折叠屏核心技术的背后，OPPO团队「埋头实干」很多年

谈及折叠屏产品的核心，OPPO产品创新团队负责人李明阳认为，折痕控制其实是折叠最重要的品质之一，OPPO花了很大功夫。针对折叠怎么做得更平整，OPPO在核心技术上一直不断地思考与尝试。

OPPO产品创新团队负责人 李明阳

Find N2系列的第二代铰链融入了OPPO最新的创新技术，进一步做轻做窄，并能让折叠屏显得更平整。这得益于新工艺、新材料的加入，包括采用航天航空材料技术来实现减重，同时与行业里数一数二供应商的紧密合作，联合攻坚，最终实现233g的机身重量。

其次在屏幕下面其实是有一层支撑钢板，其中一个很核心的技术就是H-Pattern网纹结构。它是完全由我们自主设计和自主仿真计算出来之后，我们跟国内最好的厂家沟通做出来。这个技术通过不同比例和不同深度，来影响整个屏的平整度，目前在行业里是比较领先的。还有大家熟悉的UTG玻璃技术，OPPO也是折叠屏手机里面最早应用的厂家之一。目前根据OPPO内测情况来看，折叠屏40万次以后，折痕的形状，尤其是深度和宽度没有什么本质变化。

对于两款新的折叠屏，OPPO团队也显得信心十足。李明阳表示，OPPO在折叠领域布局了很久，多年前就开始了技术的研发。虽然很多产品和技术是第一次亮相，但其实在背后OPPO的团队已经「埋头实干」很多年。就比如这次的Find N2 Flip内部已经迭代过三四代了，这是第一次给大家亮相，但并不是OPPO第一次做。

当问及技术门槛时，李明阳表示，OPPO单纯在折痕和铰链领域的自有专利就240多项，而这只是OPPO规模庞大的技术护城河的一角。截至2022年9月，OPPO 在全球 40 多个国家及区域布局专利，OPPO全球专利申请量超过83000件，全球授权数量超过42000件。在中国，OPPO 发明授权专利已经连续四年位列企业前三。在全球，OPPO 连续三年跻身 PCT 申请量全球前十。OPPO Find N2系列之所以能“后发而先至”，拿出出色的折痕方案，是“埋头实干”厚积薄发的结果。

OPPO对产品的态度务求做好，更看重长久的生命力

这次在Find N2之外，OPPO全新推出的小折叠Find N2 Flip。当问到为什么选择在今年发布Find N2 Flip，OPPO Find N系列产品经理周意保表示，OPPO小折叠和大折叠是同时在开发的，其实在去年推出Find N的时候，已经有一款产品准备发布上市。

OPPO Find N系列产品经理 周意保

但是当时的电池容量只有不到4000mAh，最终被Pete(刘作虎)果断取消发布。并表示至少要做到4000mAh以上才能够对外发布，绝不能让电池续航成为手机使用中的缺陷短板，因此，我们才在今年见到Find N2 Flip。

同样基于续航考虑，OPPO在Find N2 Flip上选择了能效比出色的天玑9000+芯片，并且OPPO和联发科组成了联合攻坚团队，一点一点地去“抠”芯片和整机的功耗，最终才能在搭载4300mAh电池的情况下，也能实现目前符合预期的续航表现。

OPPO产品创新团队负责人 李明阳表示，OPPO做产品的态度就是要么不做，要做就做到最好。OPPO一直坚持一个开发原则，产品的新价值减新摩擦一定大于零，这样产品才有长久的生命力。

用户体验跳出框架，不墨守成规

本次Find N2系列发布上，OPPO并未亦步亦趋如行业惯例般罗列硬件参数。尤其是OPPO Find N2 Flip，OPPO将较大的篇幅放在一推即秀、任意窗、外屏宠物等创新的功能应用，将上下折叠手机的玩法与体验“秀”出新高度。

在周意保看来，Find N2 Flip的外屏并不是和小手机简单的划等号，也不是一个简陋的通知栏。OPPO想在里面体现的是，用户每天用手机亮屏次数很多，甚至能高达400多次。但是其中很多都是十分琐碎的操作，比如只是亮屏看一个时间，看一个通知或者是回个微信，甚至只是使用一下计算器之类的简单场景。

OPPO希望把这些用户即用即走的使用场景放在大外屏上完成，而不需要展开大屏。按照30秒息屏时间来划分，用户有差不多40%比例在30秒内就完成了使用操作。OPPO未来还会不断丰富Find N2 Flip上大外屏的体验和应用，比如现在已经实现的小红书、美颜相机的合作，帮助用户实现即用即走，无聊时刷一刷，满足好看、好用和好玩的使用需求。OPPO希望跳出框架，不墨守成规，为用户带来更多有温度的体验。

最后谈及市场预期目标，李明阳表示整个安卓市场尤其是国内市场其实是有一些下滑的，但是整个折叠屏的销量是提升得很快的。我们做产品，销量不是追求的第一目标，我们觉得这是水到渠成的结果。我们希望我们真正能给用户一个好的产品，能够形成正向的口碑，甚至他还可以推荐给他的朋友，我们很看重这个。见微知著，从OPPO产品团队对细节的态度、对创新科技，相信OPPO未来将继续以目标用户满意为标杆，不断做出让消费者满意的、更好的产品。