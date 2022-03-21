同比下降31.7%！2月份国内市场手机出货量1486.4万部

作者：墨将

【天极网手机频道】3月21日，中国信通院发布2022年2月国内手机市场运行分析报告。数据显示，2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，占同期手机出货量的76.5%。2022年1-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。5G手机方面，2022年2月，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%。2022年1-2月，5G手机出货量3769.8万部，同比下降11.0%，占同期手机出货量的78.7%。

2月份，国产品牌手机出货量1278.3 万部，同比下降34.7%，占同期手机出货量的86.0%;2022年1-2月，国产品牌手机出货量累计3843.4万部，同比下降27.9%，占同期手机出货量的80.3%。2022年2月，国内手机上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机15款，同比下降6.3%，占同期手机上市新机型数量的51.7%。2022年1-2月，上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机30款，同比下降37.5%，占同期手机上市新机型数量的50.8%。

整体来看，2022年手机出货形势不容乐观。而在最近荣耀CEO赵明也表示，今年中国的手机市场会出现一定的下滑，总量与去年相比会减少一些。在外部需求变化、硬件同质化，以及黑天鹅事件等综合作用力下，手机行业将面临严峻考验。