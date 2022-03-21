您现在的位置： 天极网 > 手机

同比下降31.7%！2月份国内市场手机出货量1486.4万部

2022-03-21 15:09:14 作者：墨将

  【天极网手机频道】3月21日，中国信通院发布2022年2月国内手机市场运行分析报告。数据显示，2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，占同期手机出货量的76.5%。2022年1-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。5G手机方面，2022年2月，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%。2022年1-2月，5G手机出货量3769.8万部，同比下降11.0%，占同期手机出货量的78.7%。 

  2月份，国产品牌手机出货量1278.3 万部，同比下降34.7%，占同期手机出货量的86.0%;2022年1-2月，国产品牌手机出货量累计3843.4万部，同比下降27.9%，占同期手机出货量的80.3%。2022年2月，国内手机上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机15款，同比下降6.3%，占同期手机上市新机型数量的51.7%。2022年1-2月，上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机30款，同比下降37.5%，占同期手机上市新机型数量的50.8%。 

  整体来看，2022年手机出货形势不容乐观。而在最近荣耀CEO赵明也表示，今年中国的手机市场会出现一定的下滑，总量与去年相比会减少一些。在外部需求变化、硬件同质化，以及黑天鹅事件等综合作用力下，手机行业将面临严峻考验。

网友评论
发布

墨将

推荐阅读

OPPO首款自研芯片浮出水面，手机影像将更上一层楼 OPPO首款自研芯片浮出水面
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜

最新资讯

关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录