Redmi Note 12即将发布，配置曝光后，网友表示卷的好！

【天极网手机频道】近日，小米Redmi Note 12系列新品发布会将于 10月27日19:00召开，同时官方宣布，该机将首发搭载联发科天玑1080处理器。

官方在宣传中写道：这一次，从光学到算法，认认真真做好影像;这一次，来场彻彻底底的「旗舰影像」普及。觉醒的不止影像，还有对世界的疯狂热爱。此前，Redmi红米手机官方表示，Redmi Note 12为“有史以来升级最多的‘体验小金刚’”，将全球首发2个“帅炸天”的新科技，拥有11个系列首次和Note史上最大升级。

从官宣海报中来看，Redmi Note 12 系列有望采用大曲率曲面屏设计，将配备索尼IMX766大底主摄，拥有1/1.56" 大底与2μm融合大像素，支持OIS光学防抖。Redmi Note 12系列将采用矩形相机模组，后置三摄，相较前代闪光灯呈横向排布。此外，官方还对这次Redmi Note 12在影像上的升级打出了“影像觉醒”的宣传语。

据悉，小米Redmi Note系列开启一年两代的迭代策略，上半年的Redmi Note 11T系列更侧重于性能，下半年的Redmi Note 12系列将主打“体验”。这次将会搭载联发科刚刚发布的联发科天玑1080处理器，在性能方面也有着非常大的提升。

联发科表示：“天玑1080延续了联发科天玑5G移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G智能手机的期待。联发科最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。”

其中，联发科强调天玑1080最重要的变化是芯片的摄像能力。新的天玑1080可以通过Imagiq ISP处理来自传感器的图像数据，最高可达200MP像素，而前代只有108MP像素，同时支持四摄像头。天玑1080还集成硬件级4K HDR视频录制引擎，提供更好的暗光拍摄效果。

这款天玑1080的性能略有更新，作为一颗八核CPU，天玑1080采用了2 个A78核心，频率高达2.6GHz，还有6个A55核心，频率高达2GHz。GPU仍是Mali-G68，能够在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验，此外还支持LPDDR5内存和UFS 3.1存储模块。天玑1080仍采用台积电6nm工艺制造，拥有较好的能效表现，可延长智能手机的电池续航时间。从性能方面看，与运行前代芯片的设备相比，基准分数可能不会有明显差距。

这次天玑1080在影像上的提升也十分契合Redmi“影像觉醒”的宣传语，并且旗舰配置的IMX766+OIS绝对是对同价位级别机型碾压级别的硬件配置，要知道这套镜头组合目前还是不少旗舰手机的标配，这次Redmi依旧挥舞着手中的屠刀在影像方面狠狠卷了一波。

如此卷法，让不少网友在看到配置后，直呼卷的好，毕竟千元机市场就是欠缺体验与性能并驾齐驱的优秀机型，这次Redmi Note 12的发布或将带动整个千元机开卷，获益的还是消费者。