OPPO两款折叠屏参数曝光，铰链或成亮点

【天极网手机频道】去年OPPO推出了旗下首款折叠屏手机OPPO Find N，凭借良好的用户体验受到用户无数好评，网上对于下一代OPPO折叠屏的呼声也越来越高。最近就有消息称，下周OPPO就会开始着手宣传下一代折叠屏机型。

根据爆料，这次OPPO将会推出两款折叠屏机型，分别是采用内折的OPPO Find N2以及翻盖式折叠屏Find N2 Flip。早在此前，就有爆料人透露OPPO 代号“白天鹅”的 OPPO Find N 2 和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将于今年第四季度发布，其中 OPPO Find N 2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。

目前看来与爆料基本吻合，不过翻盖式的折叠屏机不是爆料中所称的OPPO Find X5 Pocket，而是Find N2 Flip。这款机型将采用 120Hz 的小屏，主打轻薄和新型铰链结构。此外，OPPO Find N 2 同样会采用 120Hz 刷新率的屏幕，并且还优化了重量和厚度。

其中，OPPO Find N2将会搭载骁龙8+的低频芯片，并且这款机型已经现身GeekBench，单核跑出1262分，多核3902分。OPPO Find N2采用一颗5000万像素的IMX890主摄，支持OIS防抖，同时配备一颗4800万像素的IMX581和一颗3200万像素的IMX709镜头，支持2倍光学变焦，内外屏的前置都是3200万像素镜头。

在屏幕方面，OPPO Find N2内屏采用7.1英寸120Hz刷新率的三星E6材质大屏，而外屏是一块5.54英寸的小屏，同样是三星E6材质，拥有120Hz刷新率。OPPO Find N2配备一块4520mAh的电池，支持67W快充，使用自家的马里亚纳X ISP芯片，搭载哈苏影像系统。素皮版本重量达到233g，玻璃面板则是237g，将会采用侧面指纹识别的方式。

翻盖式折叠屏Find N2 Flip则是采用天玑9000+芯片，后置5000W像素的IMX890以及一颗800万像素的IMX355组成双摄，前置则为一颗3200万像素的IMX709传感器。屏幕方面，Find N2 Flip采用6.8英寸的120Hz刷新率内屏，为三星E6材质，而外屏为一块3.26英寸的小屏。电池容量为4300mAh，支持44W快充，同样使用马里亚纳X ISP芯片和哈苏影像系统，重量仅为191g。

不过在参数之外，或许OPPO此次在铰链方面才更值得让人期待。OPPO在折叠屏领域有着自己独到的理解，从销量上就有所反馈。2022年上半年的国内折叠屏市场份额排名中，华为凭借着超过63%的份额实力位列第一位置，OPPO则凭借唯一一款折叠屏产品Find N位列第二的位置，比拥有着Z Flip3，Z Fold3两款产品的三星还要高。值得一提的是，OPPO Find N已经上市半年，能有这样的成绩实力不容小觑。

在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为 0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

而且市面上折叠屏手机普遍存在折痕严重的问题，让用户直呼在日常使用上的体验影响很大。可是在上手OPPO Find N后，多数用户都表示折痕几乎不可见，显示很清晰。这得益于OPPO耗时数年斥巨资研发的精工拟椎式铰链技术，结合定制的屏幕，最终将折痕打磨至几乎不可见的程度。同时OPPO Find N在折叠状态下只有5.49英寸，配合18:9的长宽比手感、观感都不错，而且因为重量集中也不会坠手，展开后也有7.1英寸的大屏体验。OPPO Find N既有单手指用的便携，又有震撼的大屏感受，简直是最理想的折叠屏手机。

OPPO Find N上优秀的铰链，让用户感受到了前所未有的折叠屏体验，也就难怪这次会有那么多网友期待OPPO Find N2以及Find N2 Flip上的铰链。这次的重点显然是OPPO能否在铰链上带来更上一层楼的用户体验，但究竟效果如何，还要等到这两款机型正式发布后才能揭晓。