全球最快12Mbps 超高速蓝牙，OPPO自研蓝牙音频 SoC 芯片马里亚纳 Y发布

【天极网手机频道】OPPO未来科技大会于今天下午正式开始，外界猜测许久的OPPO第二颗自研芯片马里亚纳 Y逐渐掀开神秘面纱。

马里亚纳 Y是一颗超前的旗舰蓝牙音频 SoC 芯片，通过全球最快的12Mbps蓝牙速率，首次实现192kHz/24bit无损音频的蓝牙无线传输，达到蓝牙音质巅峰，也是目前唯一支持 192kHz/24bit 无损音频的蓝牙芯片;此外，马里亚纳 Y首次集成专用 NPU 单元，为快速发展的计算音频提供高达590 GOPS的超前 AI 算力，并首次在耳机端侧实现了声音分离技术，带来更具个性化的聆听体验;马里亚纳 Y还率先应用全球最先进的N6RF工艺制程，能够兼具超前的高性能与旗舰续航体验。

由于蓝牙速率不足，高品质音频的大量数据目前依然只能通过有线传输，无法通过蓝牙无线承载。不过马里亚纳 Y 通过创新的蓝牙底层硬件带宽设计，首次实现了全球最快的12Mbps超高速蓝牙解决方案，达到了传统蓝牙速率的 4 倍。结合性能领先的 URLC 无损编解码技术，马里亚纳 Y 可以最便捷的无线方式提供聆听最丰富的、一览无遗的音乐细节。通过支持主流编解码技术，马里亚纳 Y 还可实现在跨品牌设备连接的时候始终保证一流的音质体验。

马里亚纳 Y还会通过声音分离技术支持自定义全景声的特性，可以智能识别和分离音乐中的人声和乐器组，帮助用户可自定义控制人声、鼓声、贝斯等每一个音轨的音量和空间位置。基于声音分离技术，马里亚纳 Y 还支持万能全景声的特性，可以将传统双声道音乐，转化升级为全景声的全新效果。在搭配手机、电脑、电视、平板等不同的硬件设备时，依然可以实现相同的功能与效果。

从第一颗自研芯片马里亚纳 X到第二颗自研芯片马里亚纳 Y，标志着 OPPO 自研芯片能力的再进一步，首次打开了连接芯片设计的新领域，具备了蓝牙连接的软硬件全套能力，同时这也意味着OPPO首次具备计算+连接能力的蓝牙SoC平台设计能力。未来，OPPO会基于马里亚纳 Y为下一代旗舰蓝牙音频设备提供更强的芯片动力。