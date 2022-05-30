苹果A系列芯片或借鉴M1，配合iPhone打造“阶梯式”选择

作者：大飞哥

【天极网手机频道】距离9月新款iPhone发布还有不到四个月的时间，在感叹号打孔屏几乎板上钉钉的前提下，苹果试图将不同的处理器搭载到同一系列机型中，更好的划分基础旗舰iPhone 机型和Pro高端旗舰机型。

实际上，苹果在去年的iPhone 13系列就采用了这一方式，但不够直接。

iPhone 13 mini和iPhone 13采用了和iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max一样的A15仿生处理器，只是前两款机型采用了4核图形处理器，Pro的两款机型则使用了5核图形处理器。

今年，苹果索性为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max这两款机型配备了全新的A16仿生芯片。iPhone 14和iPhone 14 Max将延续使用A15，好消息是，在内存搭配上，两款非 Pro的iPhone 14机型，可能从iPhone 13标配的4GB提升为更高的6GB。

另外知名爆料人@VNchocoTaco 也提到，iPhone 14 Pro搭载的A16仿生芯片将采用台积电5nm工艺，而不是立即跳到竞争对手已经使用的最新4nm工艺。

即便如此，A16仍有望带来更强的CPU、GPU性能、辅以LPDDR5 RAM支持(iPhone 13全系仍在使用LPDDR4X RAM)依旧可以说是今年最强SoC。但至于A16相较于去年的A15能有多大的跑分提升，目前还没有任何确切的基准测试数据。

从以上的消息可以看出，由于疫情的不可控、技术迭代的周期放长、甚至是重新为iPhone四款机型定价，苹果不得不开始通过配置来进行“硬”定位。

众所周知，iPhone自首次亮相到去年的iPhone 13系列，虽然同系列根据尺寸、颜色、存储空间这三方面可以排出多种组合，但参数配置大体没有变化。而就在今年我们可以发现，M1芯片根据性能截至目前便衍生出了四个版本，可想而知未来一段时间内，无论是M2、M3还是M4，苹果不太可能调整这一组合。

也就是说，在今年的iPhone上，我们将看到和MacBook Pro一样的“阶梯式”选择。

除了屏幕尺寸、颜色、存储空间外，用户在选择中多了一项必选，就是参数配置。A16旗舰(iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max)、A15加强版(iPhone 14、iPhone 14 Max)、A15(iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max)还是A15青春版(iPhone 13、iPhone 13 mini)，虽然目前尚不知苹果知否会推出A15加强版，但一旦舒适，上面的组合和M1芯片的梯队极其相似。

在我看来，这一决定除了更好的划分基础旗舰iPhone 机型和Pro高端旗舰机型，还是为支持后续的新设备铺路。

根据目前的消息来看，iPad Pro搭载M1芯片并不是炫技，很有可能将是功能的分级。

从目前来看，iPad和iPad mini距离使用M系列芯片还需一段时间，而iPad Pro和iPad Air已经搭载M1“上岸”，或许6月WWDC上的iPadOS 16，就将是在某些功能上仅限M系列芯片使用的分水岭。

当然，作为更受欢迎的设备，iPhone未来不知是和watchOS，和iPadOS、macOS、tvOS打通，更重要的是，它要具备加载下一代交互设备的联动能力，处理器的能力便至关重要。

以目前的消息来看，苹果的AR/VR设备箭在弦上，它或许是单一的，可独立运行的设备，但它自然少不了要跟每年能卖出上亿部的自家手机打通。

所以短期来看，苹果在同一iPhone系列上采用不同跨度的芯片是为了区分并加深四款机型“两两”组合的市场定位，但从未来苹果丰富的产品线入手，为了保持季度利润的持续增长，卖更多的设备变得越来越难，除了苹果一直在投入的互联网服务，也许未来在功能性上，苹果会让高端机型率先支持，甚至是独占，以获得更多高端、旗舰机型的利润。

就好比最近有消息称iPadOS 16将支持可调节软件窗口大小的功能，但你仔细一想，这一可能带来的功能在12.9英寸M1芯片的iPad Pro上使用和在8.3英寸A15仿生芯片的iPad mini 6th上使用，显然体验和效果是完全不一样的。

截至目前，无论是iOS、iPadOS、macOS、watchOS甚至是tvOS，苹果一直的策略是，无论你的设备是入门机型还是顶级旗舰，但软件的体验都是一模一样的，不过芯片的不同、尺寸的各异势必将导致体验上的差距。放弃入门机型将新功能率先同步到旗舰？还是依旧保持所有设备均为100%的生态体验？苹果要选个答案。