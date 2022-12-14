三星向华为转让98项美国专利 涉电信、充电、显示等技术

【天极网手机频道】12月14日消息，外媒报道，三星已经将其在美国的部分专利转让给了华为。据了解，这是华为与韩国公司之间交叉许可协议的一部分。

报道称，三星将其在美国的98项专利转让给了华为。2019年，这家韩国公司向中国公司转让了81项专利，目前该公司共转让专利179项。需要介绍的是，这是两家公司几年前为结束专利纠纷而签署的交叉许可协议的一部分。三星向华为转让的专利包括与电信、充电、智能手机摄像头和显示技术相关的专利，同时涵盖5G等标准必要专利技术。华为表示，它与包括国内外企业在内的20家公司达成了专利交叉许可协议，就销售的设备数量和所涵盖的专利而言，三星是华为在外国公司中最大的被许可方。

在此类交叉许可交易中，有时一家公司会因专利的数量和质量而向另一家公司支付更多费用。华为与三星的专利之争始于电信相关技术，华为在该领域拥有较多的专利。在类似的案例中，微软和小米达成了交叉许可协议，随着微软拥有更多专利，小米支付的费用可能更高。而三星和华为的专利交叉许可协议主要涉及5G专利，且三星拥有的专利比华为少，因此有可能转让专利。

华为是三星的主要竞争对手之一，受到美国的贸易禁令影响，华为现在主要在中国和一些欧洲国家销售智能手机设备。自贸易禁令以来，华为一直试图通过专利许可交易来增加收入。上周，华为和OPPO宣布已交叉授权关键专利，包括5G、Wi-Fi和音视频编解码器。华为还宣布已将5G关键技术授权给三星电子。虽然该公司没有透露具体细节，但这些专利可能与三星移动设备中的5G调制解调器或三星网络电信基础设施相关的5G专利有关。