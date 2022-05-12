Google预告未来生态“三叉戟”，新手机新平板新手表一个不落

作者：大飞哥

【天极网手机频道】北京时间5月12日凌晨，Google I/O 2022开发者大会正式开幕。在2小时的主题演讲上，Google重新梳理了自己现有AI，计算，数据模型的进度，并演示了关键技术应用。还发布了449美元的中端新机Pixel 6a和支持主动降噪定价199美元的耳机Google Pixel Buds Pro。

除此之外，最让我惊喜的是官方提前曝光了未来即将发布的三款硬件。

今秋发布的Google Pixel 7系列

受供应链的影响，发布会上中端新机Pixel 6a要等到7月末才开启预定，而Pixel 7系列则要等到今秋甚至是10月才正式发布。

外形方面，Pixel 7延续了上一代的设计风格。Google为Pixel 7 / 7 Pro提供了多种配色选项，辅以打孔前摄 + 奇怪但有点熟悉的横条式后置摄像头布局。

不同的是，Google正在替换掉塑料感浓厚的后盖，并调大了机器人风格的金属框架。作为参考，早前爆料展示的后摄周围更显椭圆造型。

至于Pixel 7迎来这一变化的原因，推测是为了减少后盖玻璃的内部反射、以减少Pixel 6系列被不少人吐槽的镜头光晕问题。

此外在椭圆形后置双摄 + LED 闪光灯 + 麦克风开孔的基础上，Pixel 7 Pro机型较Pixel 7标准款多了一枚单独的圆形镜头，推测可能为潜望式长焦摄像头。

Android Police推测两款设备的高度差异3-4%左右，与上一代Pixel 6 / 6 Pro机型类似。有趣的是，除了经典的黑、白外观，Pixel 7 Pro似乎还有一种新配色，即铜 + 绿、且Pixel 7会有一种金色调 + 浅黄的配色组合。

Google已确认Pixel 7系列将坚持走Tensor定制SoC的发展路线，但尚未披露下一代芯片组的关键规格将有哪些变化。

此外早前有爆料称，该公司或为新机引入代号为“Cloudripper”的GS102芯片、以及来自三星的g5300b调制解调器。

售价方面，Pixel 7 / 7 Pro很有可能维持去年的Pixel 6 / 6 Pro机型的定价，分别是599美元和899美元起售。

首款智能手表

Google的首款智能手表将在今年秋天亮相。

它跟Apple Watch一样有一个物理表冠，可能用于增强触摸屏导航。手表框架则由回收的不锈钢制成，连接到似乎是定制的表带上。显而易见的是，该设备将运行最新版本的Wear OS。

Google在其新闻材料中写道：“新Wear OS体验被设计成感觉流畅、易于浏览。拥有更新UI和丰富通知的新系统比以往任何时候都能更容易看清，所以你可以在家里、在工作中或在旅途中保持状态。另外，它提供了你喜欢的应用，如你最喜欢的Google和其他在Google Play上下载的应用，这些都是为你的手腕量身定做的。”

Google硬件负责人Rick Osterloh表示：“整合一家拥有Fitbit所有技术和人员的公司需要时间。这是你第一次看到它进入市场。我们对这种组合真的很兴奋。我个人是Fitbit的用户，已经使用好几年了，所以我很高兴看到它的出现。我认为这将是一个完美的组合。”

另外，Google还补充道：“通过连续的心率和睡眠跟踪了解你的健康状况，可以在你锻炼时看到你的活动区分钟数，并根据你的个人健身目标跟踪你的统计数据和进展。”

既然该设备采用了标准的Google软件套件，包括Assistant、地图和钱包等。它可以通过选配的LTE连接，即便在没有智能手机的情况下也能使用。此外，该产品还将被设计成能更好地跟即将正式发布的Pixel 7配合使用的设备。值得一提的是，它不能跟iOS设备兼容使用。

考虑到Pixel Watch拥有一个漂亮的硬件和来自Fitbit和Google软件团队的丰富资源，希望Google还能带来更多的惊喜之处。但所有这些都必须以一种极其引人注目的方式结合起来才能在已经成熟的智能手表市场上大放异彩。至于成本，有消息称Pixel Watch将会采纳“高端定价”，这让人相信它将比Fitbit的200美元更贵。对于消费者们来说，或许介于这一价格和新Galaxy Watch的350美元之间是最优化的选择。

重返平板市场

这是最令我本人激动的消息。

Google在今年的I/O主题演讲上官宣重返平板电脑市场，将会在2023年推出Pixel Tablet平板。

2018年，Google推出了Pixel Slate，并于去年悄然停产。和Pixel Book一样，这款平板虽然硬件性能还不错，但是在充满超级廉价Chromebook的世界里根本没有太多竞争力。

目前有管Pixel Tablet的消息还不多，但一个关键区别是它是一款Android设备。在ChromeOS占主导地位的当下，Google正试图重振Android平板电脑市场。

要知道，Google的第一款平板产品于2011年推出，当时获得了短时间流行，Nexus平板系列一直延续到2014年，随后被Pixel系列所取代。不过，Pixel系列平板明显在iPad和Surface之间摇摆不定，并最终在2018年确定走上了ChromeBook的发展方向。第二年，Google宣布停止平板产品线。

目前根据推测，Pixel Tablet大概率将会同样采用Google自研的Tensor处理器。利用相同的芯片意味着手机和平板电脑甚至是智能手表都能很好的进行配合，如此看来，Google正在慢慢建立一个移动硬件生态系统，用更深度的OS圈住用户。