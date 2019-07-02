三星宣布将于8月7日发布Galaxy Note 10

作者：毛毛

【天极网手机频道】今日上午，三星官方宣布将于8月7日(北京时间为8月8日凌晨4点)在美国纽约布鲁克林巴克莱中心举办新品发布会，正式发布下半年旗舰之作――Galaxy Note 10。从三星官网上可以看到，此次发布会宣传海报除了S Pen之外，还有一颗摄像头放置在笔尖下方，组成了一个感叹号的形状，似乎是在暗示此次发布会的亮点是S Pen的新功能以及在相机技术方面有所突破。

有媒体报道称，三星今年将发布两种尺寸的Galaxy Note 10――6.28英寸和6.75英寸，就像往年的常规Galaxy S系列手机一样。根据早前流出的Galaxy Note 10真机图来看，三星Galaxy Note 10系列会是全球真正意义上屏占比最高的手机，其将会采用Infinity-O屏幕设计，通过挖孔的形式将前置摄像头安装在屏幕上，以此来获得更高的屏占比，但是可能会砍掉Note 10上的3.5毫米耳机插孔，而且更有人说只有 Note 10+ 才会有 microSD 卡槽。不过，与三星S10系列不同的是，Galaxy Note 10会将O形切口放置到显示器顶部的中心位置而不是放置在一个角落。另外，三星还可能提供这两种尺寸的5G版本，所以可能总共有四款不同的Galaxy Note 10型号会在发布会上一同发布。

据了解，在核心配置上三星Galaxy Note 10 Pro将搭载高通骁龙855旗舰平台，最高配备12GB内存，标配UFS 3.0闪存，后置1200万主摄+1200万长焦+1600万超广角+TOF镜头，电池容量为4500mAh。