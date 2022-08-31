OPPO前总裁揭DxoMrak老底，为什么DxoMark如今人人喊打？

作者：骷

【天极网手机频道】近日，智能手机评测机构DxoMark发布了一则视频，视频中DxoMark的CEO回应业界传闻称“我们不卖分也不卖榜”，业务模式是出售实验室和技术报告，公布的分数如何仅取决于产品自身质量，并不受厂商是否选择评测服务影响。

随后，OPPO签副总裁沈义人对DxoMark的视频发表评论称“的确是不假，分和榜是不卖的。但卖‘服务’，按照反馈调试分高，榜也高。”有网友问到，既然OPPO知道DxoMark的尿性，为什么还要送测手机呢？沈义人回复到“大家既然都想看，就简单给大家看一下咯。了解了就知道没什么价值了。”

那么DxoMrak怎么就突然成为智能手机影像系统的评测标准了呢？这就要追溯到DxoMark成立之初了，这个机构起初是相机评级公司，是评测相机以及镜头并为专业人士提供参考的。即使是在传统的相机行业，这家机构的评测也引来过不小的争议，不少网友都认为这家机构对蔡司以及尼康的镜头更有偏向性，相比之下佳能就像是小作坊生产的糟糕产品。

后来DxoMark脱离母公司单飞，成为一家私人企业，同时推出了中文网页，也正是这一举动吸引到了国内的手机厂商，既然是一家针对相机进行评测的机构，那么它的背书一定相当有分量，这对于彼时国内苦于发展影像技术的手机厂商好似抓到了一根救命稻草。

随着第一家厂商送测DxoMark并给用户灌输了DxoMark评测的专业性，其榜单的客观性，导致不少用户认为只要是在DxoMrak榜单上赫赫有名的手机产品，在拍照体验上一定是足够出色的。营销范围的扩大，让DxoMark越来越多地进入用户的视野中，被影响的用户不断要求其余厂商也亮出DxoMark评分来看看手机拍照是否能打。这也是上面沈义人所说的用户想看，他们就去测了。

而DxoMark也乐于承担起给手机厂商做背书的责任，但这并非是为了打响知名度而义务评测的。DxOMark针对手机的评测主要从拍照和录制视频两方面为基准，其中在拍照评测中，得分主要包括对比度、曝光、色彩、噪点、自动对焦、细节处理、变焦、闪光灯以及背景虚化九项。但是和相机测试提供详细数据不同，手机评测报告更多的是样张对比。

DxoMark始终坚信，在影像方面的表现是可以通过数据量化的。如果DxoMark能够一碗水端平也就算了，没人会说什么，可是DxoMrak偏偏还向所有厂商提供有偿咨询服务，这就好比学生考试，只要付钱给老师，老师就给你考试范围一样，这让其他厂商也只能付费咨询，避免自己不知道“考题”。

如此一来，不少手机厂商就会针对DxoMark进行影像系统的定向优化，这就导致不少手机在DxoMark上看起来排名很高，可在实际表现上却不尽人意。当初小米11 Ultra发布时，在DxoMark上表现不俗，而有用户买回家后却发现其影像素质并没有宣传的那么让人惊艳。由此，也有不少用户开始质疑DxoMark的权威性。

三星手机的影像系统在成效效果上一直是毋庸置疑的，可是强如三星，在DxoMark上也依然只能排到15名开外。有有意思的是，这几年三星并没有给DxOMrak送测手机，但是DxoMrak自费购买了商用机进行评测打分，颇有种你不付钱我就给你打低分的威胁在里面。

原先利好用户的客观评测，到头来却变成了厂商们不断投钱的自嗨，用户看到的卖家秀和到手的买家秀相去甚远，也难怪DxoMark会失去公信力。只能说眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。

DxoMark如果老老实实做好评测，相信用户也不会有如此大的怨气，但是其因为收钱而变得不客观，乃至双标就触及了用户的底线。对用户来说，我把你当成我选择手机的影像标准是因为我信任你，但你却置我的信任于不顾，那么就别怪用户不再以你为标准。

作为一个具有专业性的评测机构，本身就是在做着给厂商挑刺的活，到头来却被用户不断挑刺，可想而知落得如今的下场也只能算是咎由自取了。希望DxoMark能够明白，它所面对的是用户，不是手机厂商，失去用户就等于失去信任。