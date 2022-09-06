iPhone 14系列价格上涨15%：还是13香

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着苹果秋季发布会的临近，iPhone 14系列的面纱也将揭开，但唯一还处于“迷离”阶段的就是新系列的价格。根据分析师郭明Z的最新预测，iPhone 14系列所有机型的价格较iPhone 13预计上涨15%，均价在1000美元(约合人民币6944元)至1050美元(约合人民币7291元)之间，TrendForce 的市场分析师也预计 iPhone 14 的价格会上涨。如果消息是真的话，这将会是iPhone三年来的首次全系涨价，而造成涨价原因主要是零部件价格和美元汇率上涨导致的。

前两天有位海外博主分享了iPhone 14系列的售价信息，且这4款机型都是128GB起步，顶配版售价在1699美元，约合人民币11798元。详细来看，4款机型均提供128GB、256GB、512GB的存储版本给大家选择。

其中，iPhone 14 128GB售价799美元(约合人民币5548元);256GB售价899美元(约合人民币6242元);512GB售价1099美元(约合人民币7631元)。

iPhone 14 Max 128GB售价899美元(约合人民币6242元);256GB售价999美元(约合人民币6937元);512GB售价1199美元(约合人民币8326元)。

而iPhone 14 Pro系列的2款机型再新增1TB的版本。其中，iPhone 14 Pro 128GB售价1099美元(约合人民币7631元);256GB售价1199美元(约合人民币8326元);512GB售价1399美元(约合人民币9715元);1TB版本售价1599美元(约合人民币11103元)。

iPhone 14 Pro Max 128GB售价1199美元(约合人民币8326元);256GB售价1299美元(约合人民币9020元);512GB售价1499美元(约合人民币10409元);1TB版本售价1699美元(约合人民币11798元)。

早在8月中旬的时候就有曝光过iPhone 14 Pro的国行售价，提供石墨色、金色、银色和紫色4中配色，128GB售价8999元，256GB售价9799元，512GB售价11199元，1TB售价12799元。不过这个售价还不一定能信，毕竟熟悉苹果的网友都清楚这个售价不太符合苹果以往的售价习惯。

其实在iPhone 14系列的价格上是爆料了又爆料，真真假假不到发布会最后都不知道，但按照全球的形势来看苹果涨价是无可厚非，但如果不是买iPhone 14 Pro系列机型的话，其实还是iPhone 13系列会更香一些。

当然，距离发布会还有不到两天的时间(北京时间9月8日凌晨1点)，研究机构Canalys分析师朱嘉|透露，iPhone 14供应链的备货已经与iPhone 13相当，但最终出货量仍会根据市场表现来调整。目前根据供应链的数据显示，iPhone 13的备货为9000万部。

除了备受期待的iPhone 14系列这个重头戏之外，此次发布会苹果还会推出iOS 16等在内的系统以及包括新 Mac、低端和高端 iPad 以及三款 Apple Watch在内的多款产品。

最后，关于iPhone 14系列涨不涨价依旧是消费者茶余饭后热议的话题之一，而iPhone 14系列的配置信息也大概都确定了。不妨一起期待今年苹果的秋季发布会吧，届时天极网将会带来最新消息。