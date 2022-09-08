iPhone 14系列的灵动岛和iOS 16验证真假AirPods让华强北“很受伤”

作者：毛毛

【天极网手机频道】月初的时候华强北山寨版的iPhone 14 Pro Max已经“抢发上市”了，虽然多少有点丢人现眼，但是这款山寨版iPhone 14 Pro Max抄的还是有模有样的，比如预判了一整年的“感叹号”设计就做的跟真的一样。结果可想而知，凌晨1点的苹果发布会中，华强北的高仿感叹号设计就被苹果的“灵动岛”设计闪翻了，毫无退路可言。



iPhone 14 Pro“灵动岛”设计



iPhone 14 Pro“灵动岛”设计

更好笑的是，华强北的山寨AirPods又被iOS 16给截住了。根据苹果内部系统文件中发现的代码显示，iOS 16 可以检测到假冒 AirPods。市面上一些仿冒品在外观上与官方 AirPods 完全相同，它们甚至可以触发一些系统功能，例如自动配对和电池指示灯，让人防不胜防。但是借助 iOS 16，iPhone 和 iPad 会在用户尝试配对假冒 AirPods 时发出弹窗警告，告知用户这些耳机无法被验证为真正的 AirPods，并且可能无法按预期运行。但是从这一点可以看出来，苹果还是留了余地的，没有直接禁止这些假冒 AirPods 连接。



iOS 16 可检测假冒 AirPods



iOS 16 可检测假冒 AirPods

想到之前库克被华强北的山寨机气到跺脚，如今倒是让华强北彻夜难眠，估计这回是解气了。不少网友在调侃“华强北现在在想解决方案”，但是库克又岂会“让搞山寨的摸透”呢？

你有没有买过华强北的电子产品呢？