荣耀CEO赵明：新款平板 V8 Pro预计12月发布，生产力将挑战iPad Pro

【天极网手机频道】荣耀 Magic Vs | 荣耀 80 系列已于11月23日正式发布。在发布会上，荣耀还透露了一个彩蛋，荣耀平板 V8 Pro 12.1 英寸版即将于12月发布。在发布会后媒体群访环节，荣耀CEO赵明还透露，全新的荣耀平板V8 Pro会在12月份正式发布，并直言新品拥有极强的竞争力，将是一款向苹果iPad Pro挑战的平板电脑产品。

天极网了解到，与荣耀 Magic Vs和荣耀 80系列一样，荣耀平板 V8 Pro也将搭载荣耀最新的MagicOS 7.0，该系统全面升级了软件系统架构，打造跨设备无缝协同、跨应用无缝流转的融合生态体验，在全场景解决方案上的能力会大幅度的提升。随着MagicOS 7.0的发布，平板电脑、笔记本电脑和手机在Magic Ring的加持下，各设备的能力和价值以及消费者的体验会进一步的充分释放。

除此之外，MagicOS 7.0还具有全新的MagicOS壁纸，自研的荣耀字体，相机启动更快速，大量空间材质，轻拟态的UI组件应用，让用户用起来更加美观、舒心。

根据此前爆料信息显示，荣耀平板 V8 Pro 新款平板采用极窄边框设计，屏占比十分高，侧边框中部还配有前置摄像头，另有多款颜色可选，并且支持使用手写笔。至于荣耀平板V8 Pro的实际表现将会如何，它又将带来什么样的生产力效率革新？我们不妨期待一下12月的新品发布。