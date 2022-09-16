国产最强折叠屏来了？vivo X Fold+现身工信部

作者：骷

【天极网手机频道】近日，有消息称vivo X Fold+ 折叠屏新机要来了，型号为 V2229A 的新机已入网工信部，支持 5G 网络、双卡双待。目前，工信部公布了这款机型的入网照片，与前代vivo X Fold 基本相同。

根据爆料，vivo X Fold+ 将将延续上代设计，但会采用全新的骁龙8+处理器，同时配备了一块8.03 英寸内屏和 6.53 英寸的外屏，均为 2K+ 120Hz LTPO 屏幕，前置 1600万像素摄像头，后置 5000万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素2倍长焦镜头+800万像素潜望式长焦镜头组成四摄，内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充与 50W 无线快充。

这次vivo X Fold+还搭载了自研铰链，名为航天级浮翼式铰链，该铰链使用了液态金属锆合金、F53航空高强度钢、碳纤维板等六重航天级材料，能使铰链平整度更好，重量轻，抗击外部冲击能力更强。

vivo X Fold+还将使用时下先进的超声波指纹识别方案，值得一提的是，两块屏幕都将支持指纹识别。而同级别的三星Galaxy Z Fold4等竞品骁龙8+折叠屏采用的是侧边指纹方案，与电源键合二为一，在整体使用体验上不如屏幕下指纹识别。

超声波屏下指纹是通过底部指纹模组发射超声波，来扫描用户的手指，用指纹对超声波的反射建立3D图像，能识别出传统指纹技术无法识别出的三维细节和独特指纹特征。包括指纹脊线和汗毛孔等，能够产生细节丰富、难于仿制的指纹表面图，极大提高了安全性。

此外，超声波指纹的识别区域比光学指纹更大，识别区域达到了传统指纹识别的11.1倍。而且超声波指纹识别在屏幕有水或者手指有水的情况下也能轻松解锁，不比光学指纹慢。

有爆料称，这次vivo将会为该机标配80W的双C口GaN闪充头，同时30±双电芯的加入也让整机的电源表现十分出色，在实际测试下，搭载骁龙8+的续航要远高于骁龙8。vivo X Fold+ 还有红色素皮新版本，本质上是小升级，是堆料最好的骁龙 8 + 折叠屏，定位“万元机”。

相较上一代的8999起售，看来这次的vivo X Fold+ 在定位上也十分明确，瞅准了万元市场。不过确实，从已经曝光的配置来看，vivo X Fold+ 的确称得上是目前市场上的最强折叠屏手机，如此用料之下上探到万元价位也算合情合理。

但是，除此之外还是要说一下一个比较大胆的想法，有没有可能这是vivo放出的烟雾弹，说是瞄准了万元市场，实则发布时保持与上代相同的售价。如果真是这样，那么这款机型很有可能成为折叠屏中的爆款，毕竟如此极致的配置对于不少想要体验折叠屏的用户来说还是十分有诱惑力的。