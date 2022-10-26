同比下降22.9%！今年1-8月，国内市场手机总体出货量累计1.75亿部

【天极网手机频道】10月26日，中国信通院发布2022年8月国内手机市场运行分析报告。数据显示，2022年8月国内市场手机出货量1897.9万部，其中，5G手机1426.8万部，同比下降19.3%，占同期手机出货量的75.2%。8月，国内手机上市新机型48款，同比下降15.8%，其中5G手机20款，同比下降25.9%，占同期手机上市新机型数量的41.7%。

2022年1-8月，国内市场手机总体出货量累计1.75亿部，同比下降22.9%，其中，5G手机出货量1.38亿部，同比下降17.9%，占同期手机出货量的78.9%。上市新机型累计271款，同比下降8.4%，其中5G手机141款，同比下降4.7%，占同期手机上市新机型数量的52.0%。

在品牌构成方面，8月国产品牌手机出货量1787.1万部，同比下降21.6%，占同期手机出货量的94.2%;上市新机型38款，同比下降20.8%，占同期手机上市新机型数量的79.2%。而2022年1-8月，国产品牌手机出货量累计1.51亿部，同比下降25.8%，占同期手机出货量的86.4%;上市新机型累计248款，同比下降6.8%，占同期手机上市新机型数量的91.5%。

不难看出，受全球大环境、供求关系等多因素影响，今年国内手机市场表现低迷。在产业链技术扁平化且透明化的背景下，手机硬件同质化日趋严重，消费者的换机周期被大幅延长，下滑趋势其实是可预见的。目前来看，到今年第四季度和2023年上半年，智能手机市场需求仍没有改善的迹象。 手机厂商需制定审慎的产量预测，同时与供应链、渠道紧密合作推陈出新，全力应对下滑态势。