新春假期购物不停歇，有哪些热门新机值得考虑？

作者：墨将

【天极网手机频道】虎年新春，全国各地都洋溢着欢庆的喜悦，千家万户也开启了忙碌的春节购物模式。对于大多数消费者而言，从年初一到年假结束线上线下不打烊，都是新春购物的好时机。不少手机品牌也纷纷放出大幅优惠以吸引用户，不少用户也希望藉此机会换一台新的手机。不过由于每个人的需求不同，对手机的功能配置需求也不尽相同，小编这里推荐几款比较新的机型，为不同人群提供购机参考。

性能旗舰――iQOO 9 Pro

传承“生而强悍”精神，iQOO 9系列持续打造行业标杆级“性能铁三角”，首批搭载全新一代骁龙8移动平台，开启澎湃性能新篇章;拥有支持内存融合 2.0的增强版LPDDR5，以及由iQOO首发、具备全新Solvit智能控制的超频版UFS 3.1，带来应用渲染快、缓存快、读写快的畅快体验。

iQOO 9 Pro采用6.78英寸2K E5超视网膜屏，屏幕画面细腻惊艳且功耗更低;支持100% P3广色域覆盖、10bit色彩深度与HDR10/10+的呈现，同时每块屏幕经过逐片色彩调校，色彩显示真实准确;配备目前业内最先进的超声波3D广域指纹，支持指纹快捷功能，可在解锁手机时一键直达防疫健康码、微信付款码和微信乘车码等，便捷且实用。

iQOO 9 Pro提供传奇版、燃擎两种配色，传奇版续写iQOO经典设计，借助光哑AG拼接工艺实现了三色纹与白色玻璃的虚实流动，带来精致观感与夺目光效;燃擎再现了源于赛车的经典橙色，用“素皮”材质还原了赛车内饰上的碳纤触感。iQOO 9提供传奇版、赛道版、锋芒三种配色，凭借最新微膜凝光AG工艺，带来几乎不沾染指纹、独特且舒适的阻尼触感。

iQOO 9系列另一颗强芯即为全新升级的独立显示芯片Pro，既可让用户享受超越原生帧率的120帧高帧游戏体验，也可以使游戏高帧率运行同时实现更低功耗，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的15款主流手游。

iQOO 9 Pro全面进化为双旗舰主摄影像系统，主摄首发搭载5000万像素三星GN5大底传感器，采用最新一代全像素双核对焦Pro与ISOCELL 2.0技术，对焦速度与色彩保真度更为出色。

iQOO 9系列搭载全新的原系统OriginOS Ocean。全新数字世界给用户带来了焕然一新的人机交互体验，让更多用户的生活变得更加多姿多彩。

iQOO 9 Pro提供8GB+256GB版本、12GB+256GB版本、12GB+512GB版本，售价分别为4999元、 5499元、5999元;iQOO 9提供8GB+256GB版本、12GB+256GB版本、12GB+512GB版本，售价分别为3999元、4399元、4799元，全系于1月12日10：00首销，有兴趣的用户不妨期待一下。

人气折叠屏――OPPO Find N

折叠屏手机屏幕折痕形成的原因有很多，除了屏幕材质以外，支撑折叠的铰链结构也尤为重要。铰链的开合角度、力度甚至是铰链阻尼都需要做到绝对的严格控制。而对于手机铰链结构的研发，OPPO也是有着足够的经验。OPPO Find N使用的是OPPO自研精工拟椎式铰链，是市面上工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链。配合 OPPO 和三星联合研发的 120Hz 镜面屏(外屏60Hz刷新率)，带来更大的视野和绝佳的视觉感受，更不用说像煲剧、打游戏这种需要大屏更爽的体验，而且为用户带来“零感折痕”体验。

从实际上手体验来说，OPPO Find N整机重量控制在 275g，对于折叠屏产品来说已经够轻，并且内置了一块4500mAh的大电池。另外，5.49 英寸外屏配合 7.1英寸内屏打造出“黄金尺寸”，既满足了用户眼睛对于“大”的需求，又满足了手对“小”的需求，让手机在大屏和便携之间有了更多斡旋空间。OPPO Find N小屏前置在屏幕正上方，而大屏前置则在左上角，后置采用三摄影像模组，整体设计保留 Find 系列的曲线感，屏幕、电池盖和机身转轴部分均采用微曲面 3D 弧度，机身圆润贴合手掌，为用户带来舒适手感和视觉减薄。

配色上，OPPO Find N配有云端(白色)、星夜(黑色)以及浮光(三色渐变)三款颜色。云端配色白釉质感纯净温润;星夜配色低调中彰显不凡;浮光配色映衬着世间最美好的浪漫情怀，既绚丽又和谐，无论是哪一款颜色，都是那么耀眼。

操作上，用户可以在桌面保存任意分屏组合，一键即可点开分屏组合应用;在分屏模式下，点击应用交界处就保存分屏;还有自由拖拽、平行视窗等等操作，配合 ColorOS 12，OPPO Find N为用户带来了全场景、系统级、多态式折叠屏解决方案。在用户双手不便时，可以使用悬停模式拍照、观影、听音乐、视频通话、会议、健身。让用户解放双手，自由放松。

影像上，OPPO Find N的两颗前置镜头均为3200万像素，得益于稳定出色的水滴铰链悬停效果，OPPO Find N可以实现“悬停自拍”，无需再找其他人帮忙拍照，手势操作拍照，可轻松将照片拍照满意为止。后置由5000万像素主摄+1600万像素超广角+1300万像素长焦镜头影像系统组成，样张效果是一贯的明亮和高饱和风格。

其他方面，OPPO Find N内置骁龙888处理器的强大性能作为基础配合OPPO的硬件和优化，搭配最大12GB的LPDDR5和512GB的UFS 3.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现，助力其带来出色的体验。 续航上，OPPO Find N配有4500mAh+33W有线快充+15W无线充电+10W反向无线充电的组合，即便在大屏时代和5G功耗的双重“压力”下也能快速回血。

OPPO Find N提供8GB+256GB以及12GB+512GB，售价分别为7699元、8999元，将于1月9日晚20点再次限量开抢，快快准备好!

自拍神器――vivo S12 Pro

vivo S12 Pro采用一块高素质6.56英寸AMOLED屏，支持HDR10+，采用超薄曲面屏设计，整机仅重171克，薄至7.36mm。后盖设计新颖，提供暖金、屿蓝、耀黑，并且在S10系列的基础上实现光致变色的新玩法，S12系列拥有较上一代产品更好的紫外线、蓝光吸收特性，变色阈值更宽，响应更加灵敏、迅速，手感也更细腻。后置摄像头由大小几何圆环排列组合而成，摄像头模块运用留白设计手法，摄像头装饰圈与后盖用碰撞元素来增加层次感。

前置镜头采用了5000万像素(f2.0光圈，1/2.76"传感器尺寸)+800万像素广角(f/2.28光圈，1/4"传感器尺寸)，前置自动对焦、前置双摄、前置微缝双色温柔光灯，在前置领域，带头去解决模糊、合拍、暗光等场景难题。

vivo S12系列这一次还带了微米级焕肤塑颜技术 “智慧肤质”应用人工智能训练――GAN生成对抗网络技术。首发的立体肤色根据人脸骨骼和肌肉理论，将人脸分为103个点位，点线面进行脸部肤色分区，对不同的局部调色。实际体验中，它能根据自动识别鼻梁、脸颊等区域，有针对性地进行美颜。

后置三摄为1.08亿像素主摄(f/1.88光圈，1/1.52"传感器尺寸)+800万像素广角(f/2.2光圈，1/4"传感器尺寸)+200万像素微距。支持九合一的输出模式，等效像素尺寸2.1μm，另有智能-ISO技术加持，能根据环境明暗情况智能选择ISO值的高低。

vivo S12 Pro支持240Hz触控采样率，游戏场景下瞬时采样率更高至1000Hz，支持《王者荣耀》等Top级热门游戏90Hz高帧率模式运行，英雄联盟手游首批90帧也在跟进中。「天玑1200」+UFS 3.1+双效内存融合的组合，在CPU BOOST性能加码下，进一步提升系统流畅度。

其他方面，4300mAh+44W闪充的组合光看数据不算拔尖。不过在7.36 mm机身、重量171g里还能塞进一块大电池，还是颇具诚意。另外，vivo S12系列采用的是基于Android 11.0开发的OriginOS Ocean。

目前vivo S12系列已正式亮相并开启预约，vivo S12 Pro售价3399元(8+256G)，3699元(12+256G)，并于12月30日正式开售。感兴趣的朋友不妨多多关注。

送长辈佳品――荣耀X30

荣耀X30主打快充长续航，全屏实力，拥有极窄的边框设计以及超长的续航、快充组合，通过创新科技与过硬底层技术的配合，为用户带来全方位高品质体验。全新亮相的荣耀X30有晨曦金、钛空银、魅海蓝、幻夜黑四款配色，售价1499元起。

荣耀X30搭载了高通骁龙695 SoC，这也是首批搭载该SoC的手机。作为一款中端芯片，骁龙695拥有6nm制程工艺，提供出色的能耗表现，助力续航。续航快充方面，荣耀X30搭载了4800mAh大电池+66W旗舰快充配置。经天极网实际测试，其续航表现以及快充速度令人满意。

荣耀X30配备了三摄的影像模组，在光线充足的情况下，照片的色彩表现自然、舒适，属于拍完就可以发朋友圈的类型。

总体来看，荣耀X30给笔者一种默默无闻、敦实可靠的感觉。售价方面，荣耀X30 6GB+128GB版本起售价格仅为1499元;8GB+128GB版本售价1699元;8GB+256GB版本售价1999元;12GB+256GB版本售价为2299元。