选择困难的你很发愁？这些强推系列你必须看一眼

作者：毛毛

【天极网手机频道】作为一名有选择困难症的消费者，在挑选商品的时候总是犹豫不决难以决定，理想中总是大手一挥喊着“成年人才不做选择，我全都要”，可事实上买任何东西都在货比三家，看看哪家质量好，哪家价位更合心水。同理可得，大家在购买手机的时候也总是在不同的品牌、不同的价位、以及自己所需的功能点犹豫不决，有的时候甚至就是直接买了一部几千块的旗舰机型，不是说不好，只不过是觉得“术业有专攻”，比如你喜欢拍照，就买影像手机;喜欢打游戏就买游戏手机，这样的话并不需要多花那么多钱就可以买到一款自己喜欢的手机，当然，如果执意要买旗舰机也不是不行，毕竟贵有贵的道理。接下来我们就给有选择困难的你推荐几款必须了解的智能手机，这能帮助你解决选择困难。

OPPO Find X5 Pro

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。

外观上，OPPO Find X5 Pro的设计延续了上代的环形山造型，拥有线条的柔美感，过渡顺滑的线条让人看着很舒服， 一体化纳米微晶陶瓷增加了高级感，呈现出传统工艺与工业设计的完美融合。正面搭载的是一块6.7英寸新一代LTPO2.0 屏幕，分辨率高达 3216*1440，原生10亿色显示，配合全新自研120Hz智能动态刷新率技术，根据不同使用场景进行智能帧率从 1Hz 到 120Hz之间变换，毕竟在某些特定场景下我们并不需要高帧率来徒增功耗，例如看视频、看电子书、打游戏、拍摄等等，Find X5 Pro在这些场景会在保证流畅显示的前提下自动调整帧率延长续航，而且是无感调整，优化功耗智能省电。

性能上，Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8处理器，搭载ColorOS 12.1，拥有5000mAh大电池，配合OPPO自研的电池健康引擎，打造“管理+检测+修复”的全链路电池管理，总充放电循环次数在1600次后电池健康度依旧大于80%。 Find X5支持80W超级闪充，12分钟能充满一半，35分钟充至100%，50W无线闪充仅47分钟即可充至100%。

售价方面，OPPO Find X5标准版，搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。Find X5 Pro 天玑版，全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。

荣耀Magic4系列

荣耀Magic4系列凭借设计、屏幕、性能、系统、隐私安全等多个维度上的创新突破，进一步拓宽了高端旗舰赛道。

外观上，荣耀Magic4系列除保留荣耀独特的“缪斯之眼”设计外，整体还采用极致对称的设计理念，其曲面屏的弧度倒角，以中框为中轴线与玻璃背板交相呼应，后置的摄像头排列也严格遵循对称美学。正面采用业界首款支持120Hz自适应刷新率和1920Hz高频PWM调光的LTPO屏幕，不仅拥有顶级的显示效果、功耗表现，还具备优异的护眼功能，用户在夜晚手机屏幕低亮度使用手机时，可显著降低手机屏幕频闪带来的视力损害。

影像方面，荣耀Magic4系列全系搭载潜望式长焦镜头，最高支持100X超远变焦，能轻松将百米外的景物拉近至眼前。此外，荣耀Magic4系列还搭载业界尺寸最大的主摄传感器、全新设计的8/7P镜头，以及主摄素质的超广角镜头，并新增了夜景人像、录中美拍、一拍多得等功能，让用户能以各种形式完美记录和创作。

性能上，为进一步提升性能与游戏表现，荣耀Magic4系列在硬件上采用骁龙8Gen1芯片，拥有120Hz自适应刷新率、10.7亿色屏幕，搭载第三代石墨烯+VC液冷技术。为用户带来帧率更稳定、操控更灵敏、画质更出众的游戏体验。在大家十分关注的隐私上，荣耀Magic4系列首创了“智慧隐私通话”功能，能实现类似“传音入密”的效果，用户既可保证拥有清晰的通话体验，也可避免手机漏音。

售价方面，荣耀Magic4系列售价3999元起，在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店等平台、渠道均可购买。

iPhone SE3

年年吐槽年年卖爆，这可能就是苹果的魅力吧。前段时间苹果的春季发布会上iPhone SE3在万众期待下亮相，不过iPhone SE3升级不多，除了例行升级的 A15 和 5G 之外，它还是采用之前的 iPhone 8设计，内存甚至还是 64G 起步，实在是平平淡淡。令人意外的是，这样一代平平淡淡的 iPhone SE3 却又又又卖爆了。

要说 iPhone SE3 最诱人的优势，莫过于这块 5.4 寸的小屏，机身重量为144g，比前代轻4g，配备Touch ID实体Home键，这个Home 键放在这个特殊环境下其实还是非常实用的。系统流畅，拍照体验好，价格又实惠，真的是小屏爱好者的不二之选。如果没有什么特殊需求，那么 SE 相当值得入手。

硬件配置上，iPhone SE3搭载的是苹果最新一代A15仿生芯片，采用台积电5nm工艺，性能表现确实是同价位机型中最强的，支持5G，提供64GB、128GB、256GB三种存储容量选择，但是它只有4GB内存，即便是有iOS作为支撑，但在面对一些高负载的场景下还是挺吃力的;此外后置一颗祖传1200万像素摄像头，支持夜景模式、智能HDR等。至于在“人人喊打”的续航上，官方表示视频播放时长可达15小时。

售价方面，iPhone SE3提供64GB、128GB、256GB三个版本，售价分别是3499元、3899元、4699元，如果想要一款小屏5GiPhone的话，这款平价iPhone或许会打动你。