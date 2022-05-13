一加 Ace 竞速版官宣定档5月17日，将搭载天玑8100-MAX

作者：墨将

【天极网手机频道】5月13日，一加手机宣布将于5月17日举办一加高能618发布会，届时新品一加 Ace 竞速版将一同发布。

一加Ace 竞速版搭载了一加与MTK独家定制的神 U天玑 8100-MAX。这颗神 U是目前游戏表现最好的处理器之一，性能强，功耗低，轻松应对目前市面上的主流手游。此外，一加Ace竞速版在散热表现、天线设计、马达和电池续航上，将带来超越同级产品的体验。一加中国区总裁李杰表示：一Ace 竞速版将会是「2000价位段最强性能真香机」。

外观设计方面，一加 Ace竞速版采用了一体化的设计语言，摄像头模组与背板一体成型，视觉上整体性更强。机身颜色上一加 Ace竞速版拥有灰、蓝两种配色，灰配色外观更加低调沉稳，蓝色则彰显时尚与灵动，充满年轻气息。

今年4月，一加正式发布了全系Ace系列，新系列首款产品一加 Ace自发布后就受到了用户和媒体的一致好评，京东旗舰店保持96%的好评率，首销便拿下OPPO商城、京东、天猫手机单品销量和销售额双冠军，线下首销日销量增长率更是达到了257% 。在618购物节到来之际，一加持续发力带来一加Ace竞速版，满足更多追求性能和游戏体验的用户。

一加 Ace 竞速版将于5月17日正式发布，更多新品信息请关注一加官网、一加手机官方微博等渠道。