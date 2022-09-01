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爆料称iPhone SE 4将沿用iPhone XR外形

2022-09-01 16:50:43 作者：大飞哥

  【天极网手机频道】9月1日消息，苹果秋季新品发布会定档北京时间9月8日凌晨1点，似乎全世界的目光都在即将推出的iPhone 14系列上。不过在苹果产品线中，实际上还有更便宜的手机――iPhone SE，如果预算有限，它同样是不错的选择。

  现款iPhone SE 3采用了和iPhone 8几乎一样的外形，而最新爆料称，苹果正在研制的iPhone SE 4，设计变化将“天翻地覆”，简单来说俨然是一代神机iPhone XR的翻版。 

爆料称iPhone SE 4将沿用iPhone XR外形

  这意味着，iPhone SE 4将取消掉正面Home键，同时加大显示屏面积。如果是刘海儿屏，那么会支持Face ID面容识别，如果是挖孔屏，那么对应的是侧面指纹，但前者可能性更大。

  只是为了降低成本，iPhone SE 4可能还会使用一块LCD液晶屏，而非OLED。 

爆料称iPhone SE 4将沿用iPhone XR外形

  苹果之所以要对iPhone SE进行大刀阔斧的调整，原因在于SE 3销量不佳。尽管老用户依旧有情节，可小屏幕、糟糕的续航都让iPhone SE 3成为“只可远观而不可亵玩”的存在。

  事实上，按照行业机构的数据显示，iPhone SE在中国的销量确实一般，以2021年的数据为例，iPhone SE 2全球销量中，中国只贡献了8%，而日本排第一，贡献了33%，美国排第二，贡献了24%。 

爆料称iPhone SE 4将沿用iPhone XR外形

  考虑到人口基数、以及iPhone 13系列的销量分布等，确实可以说明，中国用户真的不太爱这种廉价的iPone SE，而美国人、日本人还是比较爱iPhone SE的。

  当然，无论对小尺寸手机的爱好者、预算有限的用户还是对买来当做备用机的人来说，iPhone SE有着用最低的成本，使用最新iOS系统的“通行证”。所以，你对iPhone SE是否钟爱呢？如果真的离不开，建议再多等等。

  至于发布时间，预计iPhone SE 4将在明年3月发布，起步价维持3499元。

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