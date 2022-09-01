爆料称iPhone SE 4将沿用iPhone XR外形

作者：大飞哥

【天极网手机频道】9月1日消息，苹果秋季新品发布会定档北京时间9月8日凌晨1点，似乎全世界的目光都在即将推出的iPhone 14系列上。不过在苹果产品线中，实际上还有更便宜的手机――iPhone SE，如果预算有限，它同样是不错的选择。

现款iPhone SE 3采用了和iPhone 8几乎一样的外形，而最新爆料称，苹果正在研制的iPhone SE 4，设计变化将“天翻地覆”，简单来说俨然是一代神机iPhone XR的翻版。

这意味着，iPhone SE 4将取消掉正面Home键，同时加大显示屏面积。如果是刘海儿屏，那么会支持Face ID面容识别，如果是挖孔屏，那么对应的是侧面指纹，但前者可能性更大。

只是为了降低成本，iPhone SE 4可能还会使用一块LCD液晶屏，而非OLED。

苹果之所以要对iPhone SE进行大刀阔斧的调整，原因在于SE 3销量不佳。尽管老用户依旧有情节，可小屏幕、糟糕的续航都让iPhone SE 3成为“只可远观而不可亵玩”的存在。

事实上，按照行业机构的数据显示，iPhone SE在中国的销量确实一般，以2021年的数据为例，iPhone SE 2全球销量中，中国只贡献了8%，而日本排第一，贡献了33%，美国排第二，贡献了24%。

考虑到人口基数、以及iPhone 13系列的销量分布等，确实可以说明，中国用户真的不太爱这种廉价的iPone SE，而美国人、日本人还是比较爱iPhone SE的。

当然，无论对小尺寸手机的爱好者、预算有限的用户还是对买来当做备用机的人来说，iPhone SE有着用最低的成本，使用最新iOS系统的“通行证”。所以，你对iPhone SE是否钟爱呢？如果真的离不开，建议再多等等。

至于发布时间，预计iPhone SE 4将在明年3月发布，起步价维持3499元。