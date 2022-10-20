定义游戏体验黄金三角 硬核双芯性能旗舰iQOO Neo7登场

【天极网手机频道】10月20日，“硬核双芯 热血酷玩”iQOO Neo7正式发布，搭载经过悉心调校的最强旗舰芯之一――天玑9000+，携手独立显示芯片 Pro+，带来超强悍的性能表现，更有全方位顶级配置，是一款诚意满满的越阶之作，也是最为值得购买的游戏性能旗舰之一。

天玑9000+是目前最强旗舰芯之一，除了拥有顶尖性能表现之外，更有出色功耗控制水准，与独立显示芯片 Pro+一同构成“硬核双芯”，在iQOO悉心调校之下，为用户带来满分性能体验，并与增强版LPDDR5以及超频版UFS 3.1一起组成新一代旗舰级“性能铁三角”，为新生代游戏性能旗舰iQOO Neo7奠定强悍核心实力基石。不凡之处由内至外，iQOO Neo7搭载备受赞誉的iQOO 120W 超快闪充和5000mAh超大电池，更有三星E5柔性直屏、赛级游戏操控、索尼IMX766V OIS主摄等一系列豪华配置，再次刷新Neo系列硬件新水准，越阶实力不言而喻。

旗舰芯天玑9000+领衔性能铁三角 更有独立显示芯片 Pro+

当世旗舰芯，真的很强悍。iQOO Neo7搭载拥有强悍实力与卓越功耗控制能力兼备的天玑9000+，联袂增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1，构成“性能铁三角”，让旗舰实力越阶倍增;天玑9000+更与为游戏而生的独立显示芯片 Pro+共组“硬核双芯”，力图为用户带来至强性能体验和至爽游戏享受。

独立显示芯片已是iQOO Neo用户的“老朋友”，自2021年iQOO Neo5首次搭载独立显示芯片，开创手游高帧体验新纪元以来，已经获得超过400万用户的认可。这次，独立显示芯片 Pro+以傲人表现再升级，除了具备能够提升低帧游戏流畅度的“帧率提升”，以及能够降低功耗让游戏持久畅玩的“高帧低功耗”，更是带来游戏原画模式，除了能让画面更炫美，也更能还原游戏设计者想要传达给玩家的本来之美。

让出众更出彩，天玑9000+的功耗控制本已足够惊艳，iQOO再为Neo7带来Neo系列史上最强的智能散热系统，通过9 颗覆盖全机身的 NTC 高精度温度传感器，实时监测手机温度状态，智慧调整散热策略;配备Neo系列史上面积最大的4013mm2 VC均热板，充分覆盖发热区域，VC内部毛细结构由1283根铜丝编织而成，散热速度飞快。智能散热系统拥有超强散热实力，助力Neo7实力尽兴全开，冷静持久发挥。

天玑调校，就服蓝厂。天玑9000+历经多轮悉心调校，以至强旗舰实力赋能iQOO Neo7，引领产品核心动力，让高能实力充分发挥。外在时尚，内在强大，iQOO Neo7的安兔兔跑分高达1,080,717分，位列行业顶尖水准。

Neo系列首款120W 超快闪充手机 配备5000mAh超大电池

iQOO Neo7搭载备受赞誉的iQOO 120W 超快闪充，成为Neo系列首款双电芯超百瓦闪充手机，配备了120W 超快闪充史上最大的5000mAh充电宝级超大电池，续航实力更是得到进化。极速模式下，Neo7至快9分钟就能将5000mAh超大电池从1%充至50%;更令人惊喜的是，即使在观看视频中，Neo7同样支持至快10分钟从10%充至50%，边玩边快充真是其乐无穷。

搭载旗舰级三星E5柔性直屏 悦目观感护眼体验

看得好一点，非常重要。iQOO Neo7搭载旗舰产品专属的三星E5 柔性直屏，具备120Hz高刷新率，支持屏幕指纹识别功能，拥有1500nits局部最高亮度和800万:1的对比度，各项指标都达到顶级旗舰机的显示水准。iQOO Neo7的显示屏支持HDR10+，能够带来赏心悦目的观感;更有高质量类DC调光，对用户的眼睛更为友好，看得久点也不累。

这块护眼好屏，更是一块游戏好屏。Neo7的大直屏设计非常适合游戏操控;在游戏场景中，iQOO Neo7至高支持双指360Hz触控报点率和2000Hz瞬时触控采样率，精准游戏操控，一击即中，是喜爱玩游戏的用户不可或缺的必备“触控神器”。

赛级游戏操控体验不凡 游戏体验黄金三角定义新标准

作为一款主打性能与游戏的产品，iQOO Neo7带来赛级游戏操控体验，屏下双控压感、对称式双X轴线性马达、封闭式立体双扬以及全新体感操控，还有让用户自由掌控的“触控参数自定义”，带来全方位优化手机游戏操作的沉浸式体验。iQOO Neo7更有专业电竞加持，通过KPL比赛用机各项严格测试，多项指标均满足官方赛事标准，赋予用户赛场级别的游戏性能体验。

除了赛级游戏操控，iQOO Neo7的机身整体硬件其实都在为游戏而生，三星E5柔性直屏以悦目护眼观感、120Hz高刷新率和2000Hz瞬间触控采样率，带来“流畅”操作感;Neo史上最强的智能散热系统，则是游戏时刻的“冷静”标配;而5000mAh充电宝级超大电池，则让游戏畅玩更“持久”。流畅、冷静和持久，构成游戏体验的黄金三角，定义性能游戏新标准。

超感光主摄为创意助力 夜景和抓拍都很强

性能游戏旗舰，影像实力同样很旗舰。iQOO Neo7主摄采用专业影像水准的5000万像素索尼IMX766V感光元件，更具OIS光学防抖加持，为用户的创意提供助力;120°超广角和4cm微距两颗副摄镜头，足以拓展创意视野。

得益于OIS光学防抖的加持，iQOO Neo7在低亮度环境、夜景、运动及长曝光等场景中，也能拍摄出清晰的照片，支持纯净夜景、夜景视频和运动抓拍等拍摄功能，还支持OIS与EIS协力的视频防抖功能。

复古未来主义潮酷设计 几何黑印象蓝波普橙

iQOO Neo7传承“复古未来主义设计”, 将胶片云阶、像素情怀以及皮革撞色揉于一体，独特演绎经典“几何”与“像素”两大元素;摄像头模组设计灵感来源于35mm胶片和拍立得相纸，复古的影像元素在现代科技上以全新形式呈现;“Neo”的Logo以经典8-bit像素风格设计，独特之余更是将童趣与科技感并重展现。

iQOO Neo7拥有几何黑、印象蓝和波普橙三大配色可供选择，波普橙和印象蓝两款配色产品的后盖采用了素皮工艺，带来柔软舒适的卓越手感;几何黑产品则是AG玻璃工艺，同样握感出色，触感细腻舒适。

系统便捷更易用 只为让生活更便利

iQOO Neo7搭载基于Android 13的全新OriginOS Ocean，除了支持系统级多语言AI字幕、原子笔记、原子随身听、会议助手和更强隐私保护等诸多新鲜功能之外，在生活便捷性上也有更好的功能体验。

iQOO Neo7配备红外遥控，可以轻松替代1600余个品牌家用电器的遥控器;拥有全场景NFC，支持手机门禁卡、vivo Pay、eID电子身份证和手机交通卡，充分覆盖衣食住行等场景，轻松实现“出门不带卡，一机都搞定”，用户数据信息均存储于eSE安全芯片中，实现金融级别安全防护，真正安全无忧;更有全新的快碰贴功能，让用户轻轻一触，就能开启全新便捷生活。

IoT配件为游戏加彩 让体验更沉浸

与iQOO Neo7一同登场的还有三款IoT设备，分布是iQOO TWS Air、iQOO闪电手柄 2和iQOO极风散热背夹 Neo，它们的登场让强悍iQOO手机如虎添翼，能够带来更沉浸的游戏体验。

作为iQOO首款游戏真无线耳机，iQOO TWS Air采用前卫黄黑撞色设计，单耳机仅重3.5g，轻松易佩戴;支持最长25小时续航时间，畅听更畅快;支持蓝牙5.2，连接距离最长达10米，全链路延迟至低94ms，与手机连接非常稳定;14.2mm生物碳纤维动圈、超大容积独立后腔以及流体力学通气系统，为澎湃音质提供强劲硬件保障;拥有DeepX 2.0立体声效，并支持双麦AI高清开黑。iQOO TWS Air，电竞发烧友的不二之选。

iQOO闪电手柄 2支持全新背部触控，具备双触感电竞摇杆，可进行闪电连击操作，多指操控快速制敌;机身采用舒适便捷设计，仅重92g，轻松便携;具备蓝牙5.0，深度适配vivo/iQOO手机，响应迅速，更能满电最长畅玩72小时。iQOO闪电手柄 2，手游操控的制胜必备利器。

iQOO极风散热背夹 Neo采用竞速美学设计，重量仅79g，支持68~86mm多尺寸机型，4颗全彩LED灯拥有1600万色灯效，非常炫酷;带来高效制冷散热，开机秒速制冷，单体至高可降温21℃;大风量低噪音，噪音低至30dB(A)，无明显震感，不影响语音开黑。iQOO极风散热背夹 Neo，让iQOO手机强悍实力尽兴全开。

iQOO Neo7共有4个版本可供选择，首销期购买更有超值首销价，8+128版本售价2699元、8+256版本售价2999元(首销价2799元)、12+256版本售价3299元(首销价2999元)、12+512版本售价3599元(首销价3299元)，购机可享6期分期免息、参与预售的用户可享受180天原厂延保、参与预售和首销当天购机的用户将获赠Type-C接口入耳式耳机，另外还有“以旧换新至高补贴5099元”的活动和购机即赠价值600元会员权益大礼包的福利。

多款IoT设备同步发售，iQOO TWS Air售价199元(首销价169元)、iQOO闪电手柄 2售价249元(首销价229元)、iQOO极风散热背夹 Neo售价139元(首销价109元)、无线运动耳机活力版售价199元(首销价139元)，各款IoT产品在首销期搭配iQOO Neo7购买将有超值组合价，分别是119元、179元、99元和99元。为了让酷客提前体验，iQOO社区正式发布“iQOO手游黄金装备百人众测计划”，在开售前招募200位酷客体验官，免费先享 iQOO 新品，包括多款IoT新品。

iQOO Neo7将于10月20日晚20:00开启全渠道预售，10月31日晚20:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。